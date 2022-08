El romance fallido entre Cantinflas e Irán Eory

Irán Eory y Mario Moreno "Cantinflas" estuvieron a punto de comprometerse, pero tenían diferentes ideas de cómo debía ser su futuro (Fotos: Getty Images)

Irán Eory tuvo pocos romances desde que inició su carrera artística en México, pues la mayoría de las ocasiones sus relaciones eran largas e, inclusive, casi llegaban al matrimonio. Uno de sus más importantes romances fue con Mario Moreno Cantinflas, con quien estuvo a punto de comprometerse, pero fue imposible que dieran el siguiente paso debido a que una persona se los impidió.

Fue en la década de los años 70 cuando Irán Eory, quien para entonces ya era una de las más cotizadas actrices en la industria del entretenimiento mexicano, conoció a Cantinflas.

El cómico había perdido recientemente a su esposa, Valentina Ivanova, a causa del cáncer. Desde 1966 Moreno se había sumido en su duelo, pero Irán había logrado hacer que el actor nuevamente quisiera darle otra oportunidad al amor.

"Cantinflas" no quería apartarse de su hijo ni de Irán, pero el acoso que sufría era constante (Foto: EFE/Jaime Pato/ct/Archivo)

Cantinflas se convirtió en uno de los pretendientes más fieles de Eory, pues constantemente le daba regalos, le enviaba flores y cartas, la invitaba a cenar y se preocupaba por ella, algo que la llevó a caer rendidamente enamorada.

La relación al comienzo era un sueño para ambos, pues la atracción era mutua y tenían la intención de que su noviazgo llegara hasta el matrimonio, pero hubo varios obstáculos que no les permitieron avanzar al altar.

Durante su noviazgo, según habría confesado la misma Irán, en varias ocasiones fue testigo de cómo el hijo del actor, Mario Arturo Moreno Ivanova, constantemente acosaba a su padre, haciéndole creer que debían terminar su relación lo antes posible.

Según han relatado familiares del Mimo de la Gabardina Blanca, desde que Mario Arturo se dio cuenta de que su papá sentía una gran atracción hacia la protagonista de Rubí, comenzó a tratarla mal.

Mario Moreno fue el único novio de Eory que la mamá de la actriz aprobó, pues al resto de sus parejas no las quería comprometidas con su hija (Foto: Twitter/@CineHistorico)

Al principio, el hijo adoptivo de Cantinflas le decía al cómico, en frente de ella, que los 26 años de diferencia que existía entre ellos hacía ver a Moreno mal junto a Irán, por lo que no funcionaría su relación si seguía hasta el matrimonio.

Ante este tipo de comentarios, en donde Mario Arturo señalaba algo que no le agradaba de la relación o de alguno de los dos, así como los constantes berrinches que hacía a su padre, orillaron al comediante a intentar tomar cartas en el asunto, al punto de amenazarlo con mandarlo a un internado.

Sin embargo, el hijo del actor siempre habría logrado convencer a su padre de que cambiaría su actitud y aceptaría el romance entre Cantinflas y la protagonista de Una chica para dos, lo que nunca ocurrió.

Eory en varias ocasiones compartió que su relación con "Cantinflas" no terminó cuando rompieron su noviazgo, pues mantuvieron una cercana amistad (Foto: Twitter/@FilmotecaUNAM)

La pareja supo afrontar los negativos comentarios por parte de Arturo y pensaron en dar el siguiente paso y hacer que su unión fuera formal. No obstante, cuando la propuesta de matrimonio ya se veía cercana, el actor le hizo una petición a su pareja que marcó una nueva etapa de su relación.

Según declaró Irán, el protagonista de Ahí está el detalle le pidió que se retirara por completo del ambiente artístico para que se dedicara a su relación. Esto causó que el noviazgo se convirtiera “exigente y absorbente”, por lo que ella decidió ponerle fin antes de que el histrión siquiera le pidiera matrimonio.

El vínculo que existía entre los dos actores no fue fácil de romper, pues el cariño que se tenían era grande y comprendían que su noviazgo no había terminado porque no había amor, así que mantuvieron una fuerte amistad luego de su ruptura.

Todo terminó hasta la muerte de Mario Moreno, acontecimiento que golpeó profundamente a Irán. Durante el funeral del cómico, la actriz compartió que su amor seguía latente y le dolía mucho tener que despedirse de una persona que fue tan importante en su vida.

