¿Banda MS tocará en Ciudad Universitaria?: así se están organizando los estudiantes de la UNAM para conseguirlo

Estudiantes de la unam pidieron que banda MS de un concierto (Foto:FB No me quiero morir en polakas)

Tras casi dos años de estudios a distancia por la pandemia de COVID-19, las puertas de Ciudad Universitaria volvieron a recibir a sus estudiantes a principios de agosto del 2022. Así, a motivo de celebración por el reencuentro cara a cara, alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) está planeando una kermés que podría resultar inolvidable.

Y es que, además de algunas atracciones que se tienen esperadas para el próximo 14 de septiembre como tiro con dardos, ‘registro civil’ y hasta un toro mecánico, el comité que está organizando el evento invitó a la Banda MS a dar un inédito concierto para los estudiantes.

Fue la alumna Natalia Xicohténcatl quien a través de su cuenta de Twitter puso la opción sobre la mesa y recibió mucho apoyo por parte de la comunidad universitaria.

“Quiero hacer este tuit para pedirle cordialmente a Banda MS que asista a la kermés de la 3 veces n&e facultad de funas políticas y sociales. Para la comunidad de la máxima casa de estudios sería todo un honor cantar mi mayor anhelo en vivo”, escribió @nat_xico.

quiero hacer este tuit para pedirle cordialmente a @BANDA_MS que asista a la kermés de la 3 veces n&e facultad de funas políticas y sociales



para la comunidad de la máxima casa de estudios sería todo un honor cantar mi mayor anhelo en vivo — unicornio inestable (@nat_xico) August 17, 2022

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y rápidamente comenzaron a etiquetar a la famosa agrupación para que aceptara asistir.

Cabe señalar que, hasta el momento, los intérpretes de éxitos como Me vas a extrañar, No pidas perdón, El color de tus ojos o La Casita no se han posicionado al respecto.

Qué más habrá en la Kermés

De acuerdo con lo que la estudiante Natalia colocó en una publicación de Facebook, el evento fue pensado para ser una kermés mexicana, por lo que se invitó a los asistentes a vestirse de “Charros o Adelitas”.

Banda MS no ha dicho nada hasta el momento (Foto: AFP)

Además, se colocarán pulseras rojas verdes o amarillas dependiendo el estado sentimental de cada persona. De igual forma se abrió una convocatoria para que los alumnos interesados puedan vender alimentos o participar en el bazar de ropa.

Asimismo se invitó a que alguien se ofreciera a disfrazarse como Miguel Hidalgo para que de el famoso grito de Independencia desde uno de los edificios de la Facultad.

Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, autoridades de la máxima casa de estudios del país han sido cautelosos en implementar el regreso presencial de la comunidad estudiantil a los planteles y, aunque algunas de las actividades ya se habían retomado en esta modalidad, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) optó por el reanudar las clases en las aulas hasta que sus alumnos y alumnas ya se encontraran vacunados y protegidos en contra del virus Sars-CoV-2.

Se espera que el evento sea el próximo 14 de septiembre (Fotos: Instagram)

Gracias al avance en las campañas de vacunación en contra del COVID-19 el semáforo epidemiológico se ha mantenido en verde desde hace un par de meses lo que posibilita el regreso a clases presenciales para las y los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, no obstante, la pandemia aún no termina por lo que autoridades también han buscado adaptar las aulas de los diferentes planteles de la máxima casa de estudios para proteger a su comunidad estudiantil.

Pese al regreso presencial, Leonardo Lomelí Vanegas, Secretario General de la UNAM, aseguró que la pandemia ha permitido ver el potencial de la educación a distancia por lo que algunas actividades de aprendizaje, difusión y divulgación de la ciencia, cultura y arte continuarán en dicha modalidad.

