“No he tomado cursos”: Lorena Herrera habló sobre su talento culinario previo a estreno de MasterChef Celebrity México

La famosa dijo que es todo un reto para ella (Foto: IG masterchefmx)

A un día de que se estrene la nueva temporada de MasterChef Celebrity México, algunos de los participantes han comenzado a hablar sobre qué esperan de este famoso concurso de comida. Tal es el caso de Lorena Herrera, quien decidió dejar por un tiempo su trabajo como actriz para inmiscuirse en el mundo culinario y luchar por obtener el primer lugar.

Fue durante una entrevista con Venga la Alegría Fin de Semana, donde la famosa que ha participado en telenovelas como Lola érase una vez, Muchachitas y Niña de mi corazón señaló que desde el momento en que se enteró de la primera edición del proyecto surgieron las ganas en ella de concursar.

“Yo moría desde antes de la primer temporada, ya sabes que se rumoraba y yo dije: ‘Yo quiero estar ahí'”, sentenció.

Sin embrago, Lorena apuntó que -aunque suele recibir halagos por los platillos que hace en la cotidianidad- nunca ha tenido una preparación profesional en el campo.

“La verdad es que mucha gente me dice: ‘ay, es que tu cocinas muy bien’, a ver vamos por partes, me encanta cocinar. Cocino lo que yo me como, lo que come mi marido, pero nunca veo recetas, no he tomado cursos de cocina, no sirvo a ningún chef, no veo lo que preparan, yo preparo lo que a mi se me ocurre, entonces lo que preparo en mi casa yo lo invento”, señaló.

Lo importante de la cocina es que te guste y tengas un buen sazón y aunque yo no cocine ni puerco, ni res, obviamente nos lo van a pedir y lo voy a preparar.

Respecto a sus comidas favoritas, Herrera mencionó que, a pesar de existir cierto tipo de carnes que no ingiere, algo que le agradan son las vísceras.

“Me encanta el hígado, pero nunca lo preparo. Yo intento combinar esto, darle un gusto al paladar, pero darle un gusto al cuerpo desde la salud. Que la alimentación sea saludable y sea rica”, dijo ante las cámaras del matutino de TV Azteca.

Asimismo destacó que uno de los grandes retos a los cuales se enfrentará durante el concurso será a ver si realmente tiene talento en la cocina o no.

Lorena Herrera está emocionada por su participación (Foto: Instagram @lorenaherrera)

“El chiste es que me digan otras personas (que les gusta como cocino) que no son mi marido, que no sea mi pareja o ver la cruda realidad y que te digan: ‘oye, pues tu marido qué mal gusto tiene’. Una cosa muy diferente es que te guste cocinar, que sepas cocinarte y otra estar bajo tiempo, bajo presión”, explicó.

Qué famosos estarán en la segunda temporada de MasterChef Celebrity

El próximo domingo 21 de agosto en punto de las 20:00 horas a través de Azteca Uno será el momento en que grandes figuras del medio artístico nacional ingresarán a la famosa cocina para tratar de ganarse el título de MasterChef Celebrity México.

Francisco Gattorno, Lorena Herrera, Ernesto D’ALessio, Julio Camejo, Verónica del Castillo, Pedro Moreno, Alejandra Toussaint y Karla Sofía Gascón serán los actores que participarán en esta temporada.

Después de su exitosa presentación en La Academia 20 años junto a Yahir, Nadia formará parte de MasterChef Celebrity junto a Ala Ibarra -ex integrante de Magneto-, Marcelo Lara -miembro de Moderatto- y Alejandra Ávalos. De igual manera estará Talina Fernández, Mauricio Mancera y Margarita la diosa de la cumbia.

