Brenda Zambrano se hizo otra cirugía estética a un año de quitarse los implantes

Brenda Zambrano participó en varias temporadas de Acapulco Shore y recientemente formó parte de La Casa de los Famosos 2, en 2021 la influencer tomó la desición de removerse los implantes de seno para procurar tanto su salud física como la mental, pero este mismo día, anunció que volvió al quirófano para una cirugía estética.

Aunque no especificó si la intervención de belleza tenía que ver con su busto, apareció en Instagram desde la cama de hospital con una faja de tirantes, lo que confirmaría que se realizó alguna operación en dicha zona.

Brenda Zambrano regresó al quirófano Foto: Instagram/@brendazambranoc

Un día antes de esa fotografía, dijo en una de sus historias de Instagram que se encontraba en perfecto estado.

“Estoy bien, muchas gracias por preocuparse, mañana me reporto, sigo todavía medio apende...a”, escribió.

Así fue una de las historias de Instagram de la ex Acashore (Foto: Instagram/@brendazambranoc)

Este 19 de agosto, se dejó ver en su casa con un semblante más relajado:

“A todos los que están preguntando, estoy bien, en el departamento de Guadalajara, todo salió increíble, gracias por la atención con el Dr. Luis Gil, todo salió perfecto, todo salió bien”, dijo en su video posterior.

Esta no sería la primera vez en que Brenda Zambrano se somete a una cirugía estética, incluso en una ocasión reveló cuánto dinero ha gastado en operaciones de belleza.

“Creo que ya perdí la cuenta, pero creo que ha sido más de 2 millones de pesos. Me he hecho lipo tras lipo (…) Me fui hasta Colombia, más los gastos, el hospedaje, todo, es caro, si he gastado mucho”, mencionó en su momento.

Brenda Zambrano ha invertido más de 2 millones de pesos en cirugías Foto: Instagram @brendazambranoc

En 2021, Brenda Zambrano anunció que decidió removerse los implantes de seno porque le habían causado problemas de salud física y mental. “La verdad es que no soy yo, ustedes me ven muy bien en redes sociales, pero no estoy bien”, dijo la joven en el video donde explicó que tiene los síntomas de la “enfermedad del implante mamario”, la cual la había afectado con pérdida de libido, depresión y cansancio.

En ese momento, Brenda afirmó que había pasado de ser “la chica que tenía las boobs enormes a la enferma con unos senos pequeños que la dañando”, por lo que se tomó la decisión de someterse a la cirugía para remover dichos implantes estéticos.

Esto no significa que hubiera suspendido la modificación de belleza en su cuerpo, pues la influencer Brenda Zambrano mostró el tratamiento al que se sometió para mejorar su figura.

Brenda Zambrano nunca dejó de tener tratamientos (Foto: Instagram/@brendazambranoc V)

Así lo compartió a sus seguidores a través de su Instagram oficial. “Vienen a hacerme unos masajes para eliminar fibrosis, que siga con el cuerpazo, ya saben, sacar todos los líquidos, son los mejores”, dijo mostrando a la masajista, quien le pasaba las manos por el abdomen.

En otra de sus historias, la ex participante de La Casa de los famosos 2 explicó en qué consistió la otra parte del proceso. “Me voy a tomar un té muy caliente para eliminar toxinas, y me voy a bajar pa’ andar bajada el día de hoy, para ver si logro marcar más la cintura”, informó.

Cuando se mostró sin los implantes, ella escribió lo siguiente:

“Hola, ¿Cómo están? hoy me quise probar cómo me quedan mis tops y creo que me quedan bastante bien, estoy súper contenta, llevo cinco días de operada y estoy hoy como sin nada. De verdad estoy muy feliz”, los admiradores de la ex acashore deberán esperar para que revele su nueva imagen tras la reciente operación.

