De Frida Sofía a Kimberly Flores: quiénes estarían en “Rica Famosa y Latina”

En mayo de este año, la cuenta oficial del reality Rica, Famosa y Latina confirmó su nueva temporada para el otoño de 2022, por el momento no se han dado a conocer de forma oficial los nombres de las figuras públicas que aparecerán en el estreno, pero diversas cuentas de Instagram “filtraron” algunos detalles.

Cabe aclarar que estos supuestos adelantos son solo rumores, y si bien algunas veces se “cumplen”, se trata de información no confirmada por la televisora Estrella TV que podría ser simplemente una coincidencia.

De acuerdo con estas cuentas que difunden información sobre el reality, ellas serían las supuestas participantes de Rica, Famosa y Latina:

-Frida Sofía

La joven cantante recientemente se envolvió en una polémica por tener un grave conflicto con su mamá, es decir, Alejandra Guzmán. Este problema familiar comenzó cuando ella señaló a su abuelo Enrique Guzmán como el supuesto responsable de haber abusado sexualmente de ella cuando era niña.

Frida Sofía salió de prisión y confesó la razón detrás de su arresto en un restaurante de lujo (Foto: Instagram / @ifridag)

En mayo de 2022, Gustavo Adolfo Infante presentó el siguiente mensaje respecto a la situación: “La denuncia ya está, los análisis y el peritaje también. Lo único que puedo decir es que he hecho todo lo que está en mis manos para que se proceda y la Fiscalía no procede”.

-Mayeli Alonso

La influencer formó parte de La Casa de los Famosos 2, hace poco tiempo decidió hablar sobre uno de los temas más polémicos del cantante de regional mexicano: el tatuaje que se hizo Lupillo Rivera, su ex esposo, con la cara de Belinda.

(Foto: Instagram)

Fue durante una plática que Mayeli tuvo dentro del reality show de Telemundo donde confesó que esa no fue la única vez que su ex esposo decidió hacer ese tipo de cosas. “Ese güey se tatúa a todas, después de mí, anduvo con una de mis ex mejores amigas y se la tatuó también”, señaló.

-Brenda Zambrano

Ella es una influencer y modelo que participó en las primeras temporadas de Acapulco Shore, hace pocos meses también formó parte de La Casa de los Famosos 2, en donde tuvo interacciones amables con Laura Bozzo. La conductora incluso juró venganza contra Niurka cuando fue eliminada.

Foto: Instagram @brendazambranoc

Recientemente Brenda expresó su opinión sobre las filtraciones de los clips de Jawy Méndez muy cerquita de Fer Moreno y en otro abrazando a Isa Castro y refirió que Jawy estaba aplicando las mismas técnicas de ocasiones anteriores.

“Aplicando las mismas de siempre para que después no saquen nada y las chicas queden como las arrastradas ofrecidas, normal. Y perdón que comente pero de verdad que risa, ya se acordaran de mí cuando salga la temporada y quedarán como yo algún día quedé payasa”

-Kimberly Flores

La influencer protagonizó a finales de 2021 una grave polémica por supuestamente haber sido infiel a su esposo Edwin Luna en la primer temporada de La Casa de los Famosos.

Después de que Edwin Luna cruzara la frontera hacia Estados Unidos para hablar con su esposa Kimberly Flores en las instalaciones de La Casa de los Famosos, la influencer guatemalteca regresó a su casa en Monterrey para atender la crisis familiar en la que se encontraba.

Por parte de los fans del reality, estos fueron algunos de los comentarios que emitieron tras el anuncio oficial de la temporada y los supuestos adelantos de las concursantes, en muchos de ellos, las personas expresaron a quiénes les gustaría ver en la nueva temporada:

“Mientras no vuelva Ninet todo bien”,”Me gustaría que esté Manelyk”, “Ojalá esté Niurka”, “Estaría bien que en esta temporada este @muneca_diamante_derubi estaría espectacular”,

