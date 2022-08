“El peor corte de cabello”: Eugenio Derbez admitió que detestó su nuevo look

El famoso no se mostró feliz con el resultado (Fotos: IG ederbez)

Eugenio Derbez es uno de los actores más reconocidos en México, debido al éxito que ha tenido no sólo en el país, sino en la industria hollywoodense. Pero, en esta ocasión, el famoso protagonista de No se aceptan devoluciones estuvo decepcionado con su nuevo cambio de look y desató todo tipo de interacciones en redes.

Fue desde su cuenta de Instagram, donde Derbez compartió una imagen en donde se le aprecia totalmente diferente. Además, remató con una polémica descripción:

“¿Cuál ha sido su peor corte de cabello? Empiezo yo”.

En la fotografía se ve a Derbez con un peculiar bigote, mientras mira a la cámara incómodo, sin embargo, lo que más llamó la atención fue que tenía el cabello cortado de forma irregular e, incluso, en algunas partes de su cabeza, había quedado sin pelo.

Eugenio apareció completamente cambiado (Fotos: IG ederbez)

Aunque el actor no explicó si el radical cambio se trataba de un nuevo proyecto laboral en el que se encuentra colaborando, los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar y respondieron la pregunta del famoso.

“Si tengo por ahí mis fotos, mientras me rapaba aprovechaba para hacerme cortes horribles”. “(mi peor corte fue) cuando mi mamá me dejaba al estilo hongo cuando tenia 5 años”, fueron algunas de las menciones.

De igual manera, otros internautas se mostraron divertidos con el momento que compartió Eugenio Derbez e hicieron algunos chistes al respecto.

“El hermano de Jim Carrey”. “Cristo de bondad”. “Te regalo un corte”. “El Joan Sebastian Derbez”. “Le faltó el tinte rojo para acompletar”, escribieron.

El artista ha sido criticado en redes (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

Cabe recordar que, a pesar de su amplia trayectoria y de ser muy admirado en el país, el esposo de Alessandra Rosaldo también ha sido duramente criticado por los connacionales en repetidas ocasiones, pues se le ha acusado de olvidar “sus raíces”.

En este sentido, fue en mayo pasado, cuando el actor colocó una fotografía suya con una descripción en inglés en su cuenta de Instagram y sus fans de habla hispana le recordaron “que es mexicano” y su carrera en gran parte se la debe al público del país Azteca.

“Memorable moments at #TheValet premiere in Mexico City (Momentos memorables en el estreno de #TheValet” en la Ciudad de México)”, escribió el comediante en un video donde se le puede ver sonriente posando con fans, medios de comunicación -en especial con los micrófonos de TV Azteca- y algunos actores de dicha película.

Eugenio es reconocido por su sentido del humor (Foto: Tw/@luisgdigital)

Rápidamente los detractores y hasta algunos fanáticos molestos comenzaron a reclamarle al actor que desde hace unas semanas casi todo su contenido es publicado en inglés, incluso el relacionado a su nueva visita a México, por lo que más de uno asegura que “ya se le olvidó que es mexicano”.

“Que raro, otra publicación en inglés y hasta colocando ‘in Mexico City’”. “Que triste Eugenio, ya se te olvidó que eres mexicano”. “Pasando lo mismo que cualquier latino con aires de gringo hace en cuanto le va levemente bien en el extranjero, es ridículo”. “De verdad que no es necesario poner todo en inglés, se entiende que quieres conquistar un nuevo público, gringo si somos más específicos, pero si estás en la ciudad que te dio la fama por primera vez porque no eres capaz de ponerlo como es”. “No hay nada más triste que un mexicano queriendo ser americano o español”, escribieron usuarios.

SEGUIR LEYENDO