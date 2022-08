Acusaron a una ex integrante de Rebelde de cometer fraude

"Rebelde" ha sido la telenovela juvenil de Televisa con mayor éxito, y de ella derivó el grupo RBD (Foto: Archivo)

La telenovela Rebelde, sin duda, es un referente para la televisión no sólo de México, sino de otros países de Latinoamérica, donde se transmitió con éxito la producción de 2004 que cuenta la historia de un grupo de adolescentes acaudalados y sus peripecias en la “Elite Way School”.

El proyecto producido por Pedro Damián lanzó a la fama internacional a los protagonistas de la historia, quienes conformaron el exitoso grupo RBD: Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christian Chávez y Christopher Uckerman.

Pero la historia televisiva contó además con un elenco juvenil conformado por un puñado de actores como Estefanía Villarreal, Diego Boneta, Michelle Renaud, Angelique Boyer, Zoraida Gómez, Eddy Vilard, Karla Cossío e incluso la conductora Carmen Muñoz, entre muchos otros, quienes también pertenecieron al “universo Rebelde”.

RBD fue considerado un "fenómeno musical", pero además de los cantantes, un grupo de actores se quedó en la memoria del público (Foto: Archivo)

Pero ahora, a 16 años del fin el melodrama juvenil de Televisa más exitoso de su historia, ha surgido información respecto a una de las actrices del elenco, quien fue señalada por incurrir en un presunto fraude a través de sus redes sociales.

Se trata de María Fernanda Malo, quien cuando la trama de Rebelde ya se encontraba avanzada, le dio vida a “Sol de la Riva”, la rival de “Mía Colucci” contra quien competía por el amor de “Miguel Arango”. A la actriz y cantante también conocida como Fuzz o Mafer Malo, se le acusó de ofrecer cursos de actuación que nunca se llevaron a cabo, o al menos así lo dio a conocer la periodista Inés Moreno en su canal de YouTube.

“Resulta que hay una chica que estuvo en la telenovela de Rebelde y pues gracias a esta telenovela se dio a conocer, pero también ha estado utilizando el nombre para promover unos cursos de actuación. Ella se llama Fernanda Malo y sale como @fuzzooficial en el Instagram, y a través de esa cuenta, ella promovió un curso de actuación”, comenzó a relatar la periodista.

Mafer Malo o "Fuzz" se incorporó a Rebelde tiempo después del inicio de la historia (Foto: Televisa / Instragram/@fuzzoficial)

Según la periodista de espectáculos, fue notificada de un supuesto fraude cometido por la actriz, quien también se ha desempeñado como conductora en el canal del videos Telehit.

“Una muy buena fuente mía me dice que está comentiendo supuestos fraudes, que porque para empezar pidió un cierto precio para el curso, me parece que alrededor de cuatro mil pesos... Cuando una jovencita quiso meterse y pidió un mejor precio, le hizo un descuento a dos mil 500, y esta chica le depositó el dinero”, narró.

Así lucía Fernanda Malo en su papel de "Sol de la Riva" (Foto: Archivo)

A la joven interesada le habrían dicho que en el pasado mes de julio daría inicio el curso de actuación, sin embargo cuando se acercó la fecha en la que hubiera comenzado y tras no recibir noticias de Fuzz, la aspirante se comunicó con la famosa y ella le mencionó que el cupo estaba lleno, pero que habría otro curso el mismo mes, por lo que le dio la opción de “apartar” su lugar.

Sin embargo, el mes terminó y la interesada no recibió ninguna notificación por parte de María Fernanda Malo -quien hoy en día cuenta con 36 años-, por lo que solicitó un reembolso de su dinero. “Le dicen que su dinero se lo van a reembolsar, después le dejó de contestar, no le pagó absolutamente nada y pues no puede ser porque aparentemente esta chica está utilizando el nombre de Rebelde para engañar a quien sabe cuántas chavas”, destacó la periodista, y aseguró que la afectada tiene temor de hacer la denuncia correspondiente, pues piensa que se le van a cerrar las puertas.

“La chica tiene miedo de denunciar esto, porque pertenece a un grupo de fans y no quiere quedar mal o dejar de pertenecer a este medio. Entonces estamos tratando de convencerla a ella para recabar pruebas y denunciar como Dios manda”, expresó la reportera.

