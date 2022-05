Christopher Uckermann, ex RBD, se retira del espectáculo para vivir su espiritualidad

Christopher Uckermann causó revuelo entre sus seguidores al dar a conocer que dejará de lado su carrera artística más mainstream para enfocarse a su faceta espiritual. Así lo dio a conocer el ex RBD en un video colgado en su cuenta de Instagram.

El actor y cantante conmocionó a sus fans al declarar que se encuentra enfocado en sus estudios espirituales, razón por la que dejará de realizar contenidos comerciales: “Quería compartir con ustedes en este día de claridad y mensaje uno de ellos, que es, la importancia de trabajar y caminar hacia tus sueños, de cumplir tu propósito, aquello que está en tu diseño, ir tras ese sueño”, fueron las palabras con las que comenzó a platicar con sus más de 2 millones de followers.

El artista de 35 años expresó que los contenidos que actualmente gozan de fama y popularidad no llevan un mensaje positivo a la sociedad, sino que abonan a un flujo de baja energía.

Foto: Instagram @christophervuckermann

“Que podamos consumir cosas que alimenten. Imagínense un mundo de buenas noticias, de poderte levantar y leer el periódico o ver en las redes algo maravilloso, que alguien salvó a los animales, que alguien hizo algo bueno en el mundo por otra persona. Las buenas noticias en el mundo harían una diferencia energética completamente”

El recordado “Diego Bustamante”, papel que interpretó en la telenovela Rebelde, contó su experiencia como partre del medio del entretenimiento: “yo formé parte del entretenimiento, para los que me conocen o no, estuve en el entretenimiento toda mi vida y lo que sí les puedo decir es que el 90 por ciento de las personas que están en el mundo del entretenimiento o en cualquier sistema, muchos no saben lo que hacen realmente..., ¿pero quién sabe lo que hace en este mundo?”, fueron sus polémicas aclaraciones.

Sin embargo el artista que durante la transmisión expresó ser estudioso de la cábala -que hace referencia al esoterismo judío en sus diferentes modalidades- destacó que seguirá ligado a la música y otros proyectos artísticos, pero los realizará ahora desde una pespectiva de búsqueda espiritual, y no con fines comerciales.

La banda podría tener su gira 2023 (Foto: Instagram/@rbd_musica)

“Ya no soy el protagonista, ahora somos el equipo, ahora somos la integridad integrada al otro y crecer juntos. A mí me encanta celebrar con mi equipo, es una de las cosas que más disfruto en todos mis proyectos de solista. Cuando termino un concierto, que todo lo mío es una pequeña escala comparado con todo lo que era RBD, pero es algo que me llena completamente, aplaudirle al equipo, estar de líder y guiarlos y que me enseñen es una de las cosas que más valoro en este planeta tierra”.

Finalmente, el cantante les recordó que “la fama jamás te va a llenar, esa búsqueda está bien experimentada, es válida, pero jamás te va a llenar”.

Y es que Christopher comenzó su carrera artística desde muy pequeño cuando incursionó como actor infantil en las telenovelas Amigos por siempre y El diario de Daniela, pero su momento de mayor éxito y proyección mundial se dio con la llegada de su participación en Rebelde, proyecto del productor Pedro Damián.

La exitosa telenovela juvenil derivó en el grupo RBD, en el que alternó con Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Poncho Herrera y Christian Chávez. Con el grupo pudo hacer exitosas presentaciones en múltiples países y se ha quedado grabado en la historia del pop mexicano como uno de los grupos más sobresalientes en años.

Después de recorrer distintos países como parte de RBD, Christopher se lanzó como solista con su álbum Somos, sin embargo el trabajo no fue un éxito comercial, y Uckermann continuó su faceta como actor en cine y televisión en trabajos como Kdabra y Diablero, además del lanzamiento de otros álbumes musicales: La revolución de los ciegos y Sutil universo.

