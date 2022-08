Quién es Mau Nieto y por qué es acusado de abuso sexual

El comediante Mau Nieto fue acusado en redes sociales por Melissa Yamel de abuso sexual (Foto: Getty images)

Mauricio Nieto es un hombre originario de la CDMX y es uno de los standuperos más populares del territorio mexicano.

“Mau Nieto” trayectoria

Nació en el barrio de Iztapalapa el 15 de noviembre de 1985, su carrera como comediante comenzó en el año 2012 y a partir de ahí se presentó en diferentes clubes de la Ciudad de México, a los 27 años de edad.

Participó en especiales grupales de stand up, por ejemplo: Stand Up Sin Fronteras del año 2013 y Comedy Central Presenta: Stand Up en el 2015. Además de realizar comedia en TV, ha sido conductor para programas como El Hormiguero (2014) y para la franquicia de Tv Azteca.

Después de varios años de esfuerzo y dedicación para poder posicionarse en el mundo de la comedia, fue reconocido a nivel nacional y en 2018 estrenó su primer especial en Netflix con un show titulado Viviendo Sobrio... desde el bar, en el que habló sobre su educación, sus relaciones fallidas y sus intentos para mantenerse sobrio.

Ha logrado posicionarse como uno de los standuperos más famosos en toda la República Mexicana Foto: Instagram/@maunieto

Debido al gran éxito de su show, el comediante de nacionalidad mexicana, continuo presentándose en varios estados de la República Mexicana y en 2021 logró participar en LOL: Last One Laughing, el cual es un reality show de Amazon Prime Video en el que 10 comediantes encerrados en una casa compiten para ver quién es el que dura más tiempo sin que le gane la risa.

Además de su carrera artística, ha logrado triunfar actualmente en el amor pues apenas en 2021 se comprometió con su novia Carla Hernández.

Cuál fue la polémica sobre el abuso sexual que rodea al comediante

Recientemente la productora de stand up Melissa Yamel compartió vía Twitter que habría sido víctima de abuso sexual por parte de su compañero Mau Nieto.

Por medio de un hilo en la red social relató cómo fue que sucedieron los acontecimientos en el foro de Woko Comedy Club, ya que hace poco el recinto fue clausurado y aprovecho para poder contar su experiencia.

Melissa mencionó que en 2018 fue a ver a Mau en el Woko, ya que en ese tiempo era gran fan del standupero. Después de lograr conocerlo, el comediante le invitó un par de mezcales, con el único fin de poder alcoholizarla, según el testimonio de Yamel.

Aprovechando que ya clausuraron (por fin ) el @WokoComedyClub y @ciento39, abro 🧵de la vez que, el comediante llamado Mauricio Nieto (@MauNieto) abusó de mí en 2018. pic.twitter.com/zwYzTsQAd1 — Yamel. (@MelissaPurrs) August 15, 2022

Acto siguiente, Mau Nieto abusaría de ella en el baño del establecimiento, destacó que posteriormente otro hombre se acercaría a ella para poder auxiliarla y al ver en el estado en que se encontraba optó por llevarla a su departamento.

Amistades cercanas al comediante salieron en su defensa y culparon a la joven por el encuentro suscitado en el bar, y destacaron que las acusaciones podían arruinar la carrera de Mau.

También señaló que la carrera de Melissa se vio afectada porque el rumor sobre lo que pasó con el otro hombre se había esparcido rápidamente, provocando que las personas con las que trabajaba comenzaran a juzgarla por ser la mujer que mantuvo relaciones sexuales con Nieto en un baño público.

Yamel finalizó el hilo explicando por qué no denunció en su respectivo momento el abuso, especificó que una de sus principales razones fue por mantener su salud mental y como un acto de amor hacia su persona.

A ella se le sumó otra chica llamada Ximena Moreno, por medio de la misma red social relató como el standupero la drogó para poder abusar de ella en 2017.

Abro hilo “el día que @MauNieto me drogó”… @MelissaPurrs yo si te creo, no dije nada antes por que al final “solo me drogó”, hoy lo comparto como antecedente, para que sea 🚨 para quien se lo encuentre, en cualquier contexto. — ximena moreno (@luneetaaa) August 16, 2022

Mencionó que habrían estado conviviendo con juegos de mesa y otras personas más, el método que utilizó para drogarla fue por medio de una bebida alcohólica, la muchacha en su testimonio recalcó que nunca había consumido algún tipo de sustancia química, por lo tanto se sintió sumamente mal y se espantó por los efectos que presentaba en el cuerpo.

Apoyó la declaración de Melissa y dijo que estar cerca de Mau Nieto no era seguro siendo mujer, esperando que otras chicas que hayan pasado por lo mismo se armen de valor para poder denunciarlo, pues no se encuentran solas.

Hasta el momento el comediante Mauricio Nieto no ha dado ninguna declaración sobre la denuncia y tampoco alguno de los involucrados.

