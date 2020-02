Al cuestionarle sobre los temas que jamás abordaría, el standupero dijo: “Puedes decir que hay un tema del que nunca harías un chiste y de repente estar haciéndolo o puedes decir que harás un chiste de ese tema y luego ya no te de risa. Lo que dice uno de mis comediantes favoritos, Doug Stanhope, es que tú como público si estabas sentando en el show y te reíste de los chistes de síndrome de down, te reíste del chiste sobre sida, pero tocaron el chiste sobre el judaísmo y ahí te ofendiste, porque eres judío, el que está mal eres tú porque te reíste de los temas que no te afectaban directamente. Esa es la parte que como público tienes que entender al entrar un show de comedia”.