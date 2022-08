Jenette McCurdy contó que su madre le prohibió tener atracción por Frankie Muniz durante su participación “Malcolm in the Middle" Foto: Instagram / @jennettemccurdy

El pasado 9 de agosto salió a la venta para todo público una de las publicaciones impresas más esperadas por el mundo del entretenimiento, I’m Glad My Mom Died escrito por Jennette McCurdy, conocida por su papel de Sam Puckett en la serie de televisión iCarly.

En dicha publicación la conocida intérprete estadunidense se dio a la tarea de escribir una serie de anécdotas de abuso, su lucha como ex actriz infantil, los trastornos alimentarios que padeció, las adicciones, su relación complicada con su autoritaria madre y cómo retomó el control de su vida después de alejarse de la escena del espectáculo.

Sin embargo, no todas las anécdotas que toca en su libro son cosas experiencias tortuosas, pues también relata algunos pasajes fructíferos en el mundo de la actuación, tal y como fue cuando participó en la exitosa serie Malcolm in the Middle cuando tuvo dos personajes cercanos a Dewey (Erik Per Sullivan).

A pesar de que la actriz que da vida a Sam Puckett tuvo varias apariciones en la serie, una de las más recordadas es la de la cuarta temporada de la serie en el episodio “Si los chicos fueran chicas” donde interpretó a Daisy, la versión femenina de Dewey.

Para esta interpretación Jennette McCurdy contó que necesitaba parecerse más a Dewey por lo que decidieron resaltar una de las características físicas más evidentes del personaje, sus orejas, por lo que le aplicaron cera para que estas dieran esa impresión.

“Tuve que usar cera muy dura detrás de las orejas para que se me notaran más, algo que identifica a Dewey son sus orejas grandes. Me dolía, pero no le tomaba mucha importancia”, comenta en su libro “Me gustaba el estudio donde grabábamos y el director (Linwood Boomer) era muy amable conmigo”, contó como una de las experiencias que mas le divirtieron en set de grabación.

Jenette McCurdy en Malcolm in the Middle Foto: 20th Century Fox

Al conocido director de la extinta Fox, le agradó tanto su actuación que le da el papel de Penélope, durante el periodo en que Dewey asistía a las clases de niños especiales.

Cuando ya formaba parte del elenco y con más interacción detrás de cámaras con los protagonistas, Jennette McCurdy contó en su momento que le atraía Frankie Muniz por lo que hacía todo lo posible por saludarlo, hasta que su mamá la evidenció al gritarle en el set de grabación.

“Me encantaba saludar a Frankie Muniz, creí que era suficientemente discreta con mis sentimientos hasta que mi madre me gritó: ¡Ni siquiera lo pienses, es demasiado mayor para ti!”, rememoró en una parte de I’m Glad My Mom Died.

Portada de I’m Glad My Mom Died / Me alegro de que mi mamá murió, Jennette McCurdy (2022)

Desde su publicación impresa, el libro de la conocida exactriz de 30 años ha abierto el panorama de diversas situaciones de acoso y abuso dentro del espectáculo, hecho que ha causado gran controversia dentro de Hollywood. Sus declaraciones han causado una ola de indignación entre los fanáticos de Nickelodeon, hace poco llegaron a los oídos de la protagonista de iCarly, Miranda Cosgrove.

Fue a través de una entrevista con el New York Times, cuando Miranda Cosgrove -quien hace poco retomó de nueva cuenta su papel como Carly Shay en iCarly en 2021 para Paramount Plus-, narró que desconocía la difícil situación que vivía su compañera de trabajo.

“Cuando eres joven, estás demasiado metido en tu propio mundo y no te das cuenta de que otras personas están pasando por cosas mucho más difíciles que tú”, indicó la también compositora de 29 años.

La también cantante explicó que su coprotagonista siempre tenía una sonrisa en su rostro durante su tiempo en el programa: “No te imaginas eso de la persona que hace reír a todo el set todos los días”, añadió.

SEGUIR LEYENDO: