Miranda Cosgrove reaccionó a las declaraciones de abuso dentro de ‘Nickelodeon’ de Jennette McCurdy

El pasado 9 de agosto salió a la venta para todo público una de las publicaciones impresas más esperadas por el mundo del entretenimiento, I’m Glad My Mom Died escrito por Jennette McCurdy, conocida por su papel de Sam Puckett en la serie de televisión iCarly.

En dicha publicación la conocida intérprete estadunidense se dio a la tarea de escribir una serie de anécdotas de abuso, su lucha como ex actriz infantil, los trastornos alimentarios que padeció, las adicciones, su relación complicada con su autoritaria madre, y cómo retomó el control de su vida después de alejarse de la escena del espectáculo.

Dicho libro el cual se ha logrado posicionar a tan solo unos días de su liberación pública como uno de los grandes éxitos de las librerías, ha dado de que hablar a ávidos fanáticos de la actriz, así como compañeros entre los que destaco la estrella de iCarly, Miranda Cosgrove.

Fue a través de una entrevista con el New York Times, cuando Miranda Cosgrove -quien hace poco retomó de nueva cuenta su papel como Carly Shay en ¡Carly en 2021 para Paramount Plus-, narró que desconocía la difícil situación que vivía su compañera de trabajo.

“Cuando eres joven, estás demasiado metido en tu propio mundo y no te das cuenta de que otras personas están pasando por cosas mucho más difíciles que tú”, indicó la también compositora de 29 años.

Cosgrove agregó que McCurdy siempre tenía una sonrisa en su rostro durante su tiempo en el programa: “No te imaginas eso de la persona que hace reír a todo el set todos los días, añadió.

Cabe recordar que hace poco que se lanzó el “reboot” de ¡Carly y Sam Puckett anunció que no participaría, Cosgrove señaló que la oportunidad siempre estaría ahí si eso cambiara alguna vez: “Si alguna vez quisiera volver, por supuesto, la puerta siempre estaría abierta. Pero creo que está haciendo muchas cosas geniales que quiere hacer”, dijo.

Uno de los casos que han llamado fuertemente la atención de los medios al rededor del mundo fue cuando habló de como altos ejecutivos de Nickelodeon le ofrecieron dinero para callar los abusos que sufrió por más de un lustro dentro de la empresa infantil.

“Te están ofreciendo 300 mil dólares”, escribió la actriz retirada de la escena del espectáculo internacional en su libro, refiriéndose a lo que le dijo uno de los ejecutivos que trabajaban con Schneider. “Interviene el gerente número 2 [...] Bueno, piénsalo como un regalo de agradecimiento”, agregó.

“Sí, un regalo de agradecimiento. Te están dando trescientos mil dólares y lo único que quieren que hagas es que nunca hables públicamente de tu experiencia en Nickelodeon. Específicamente relacionado con ‘El Creador’”, publicó en tercera persona y fue difundido por Variety el primer fin de semana de agosto.

Para la ahora escritora la oferta fue una ofensa por lo que la rechazó, sin embargo, los ejecutivos que hablaron con ella insistían en que la tomara, pues era ‘dinero gratis’, comentario que la hizo enojar, por lo que respondió tajantemente: “No, no es. Esto no es dinero gratis. Esto me parece dinero para callar”, remarcó.

“¿Qué carajo? ¿Nickelodeon me ofrece 300 mil dólares para que no hable públicamente de mi experiencia en el programa? ¿Mi experiencia personal del abuso de El Creador? Esta es una red con programas hechos para niños. ¿No deberían tener algún tipo de brújula moral? ¿No deberían al menos tratar de reportar a algún tipo de estándar ético?”, se cuestionó en su publicación.

