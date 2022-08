La vez que Erasmo Catarino fue ovacionado por exacadémicos por no querer decir que “era el mejor de La Academia”

Erasmo Catarino fue académico de la cuarta generación (Foto: Instagram/@laacademiatv)

La Academia: 20 años ha revivido los mejores momentos que a los largo de 13 temporadas regulares TV Azteca realizó con algunos de los talentos que ahora gozan de fama nacional, sin embargo, como en la mayor parte de las historias, las cosas para los ex académicos no siempre fueron fáciles y menos con las dificultades que los críticos llegaban a provocarles.

Tras no haberse presentado a cantar con Rubí en la primera parte de la gran final, el nombre de Erasmo Catarino no ha dejado de ser tendencia en redes sociales, por lo que algunas de sus más recordadas participaciones por su pasó en la cuarta generación, de la cual es el ganador, han comenzado a ser recordadas y viralizadas, como en la ocasión que se negó a decir que era “el mejor de La Academia”.

Durante el año 2005 cuando su temporada estaba al aire, en el cuarto concierto realizó por primera vez la presentación de La Manzanita, un cover que hasta la fecha es considerado como su mejor interpretación a pesar de que pertenece a Los Tigres del Norte y con ellos también cobró gran fama. Después de ella la crítica jugó a su favor recibiendo extraordinarios cumplidos por parte de Óscar Sárquiz, Ilse Olivo, Lolita Cortés y Arturo López Gavito.

El cover de "La Manzanita" le dio fama nacional (Fotos: Twitter/@laacade.fnsmx)

Este último fue el responsable de generar un controversial momento que hasta la fecha es recordado con gran cariño, pues El Juez de Hierro le preguntó: “Erasmo, en las clases que das tu impartes lengua autóctona, ¿verdad?”, a lo que respondió de forma afirmativa, siendo después desafiado a “Me puedes por favor decir en náhuatl cómo se dice ‘Soy el mejor de La Academia’”.

El cantante se sonrojo y el público aplaudió, pero su respuesta fue el verdadero motivo por el que el momento es recordado hasta la fecha: “Es un poco difícil decirlo porque respeto mucho a mis compañeros…”, expresó para ser interrumpido por ex académicos como Yuridia, Jolette y Cynthia Rodríguez, quienes se pararon y no dejaron de aplaudir dejando de manera bochornosa al crítico.

“Porque entre ellos se encuentran muchas personas que tienen mucha capacidad. Me duele a mí, en lo personal, que mi compañero René no se encuentre conmigo porque para mí él era una de las personas fuertes, de los que se entregaban y era para mí…”, mencionaba para ser interrumpido por López Gavio para señalar que era ahora su momento.

"El Juez de Hierro" o se quedó con las ganas de asegurar que era el mejor de la cuarta generación (Foto: Instagram/@laacademiatv)

“No me considero el mejor, considero que tengo capacidades para hacer las cosas, pero no creo que sea el mejor”, agregó Erasmo Catarino. Arturo no quiso quedarse atrás y volvió a reclamar: “Escúchame, mi pregunta es cómo se dice en náhuatl ‘Soy el mejor de La Academia’, no si estas a favor o no de tus compañeros, es una pregunta cultural que me gustaría saber”.

“No puedo decirlo”, señaló por última vez el ex académico a lo que el crítico respondió con un cambio de pregunta: “No conozco náhuatl, ¿cómo podría decir yo gracias?”. “Tlasojkamati” le respondió, a lo que Gavito remató “Tlasojkamati y eres el mejor de La Academia, gracias”.

El viral momento terminó con aún más gritos por parte del los asistentes, el jurado y los compañeros, sin saber que 15 conciertos después se convertiría en el máximo vencedor de la cuarta generación, dejando a Yuridia en segundo lugar, algo imposible de creer para quienes actualmente conocen la trayectoria artística de la cantante -aunque de aquí también surge la teoría de la maldición del primer lugar de dicho reality show-.

