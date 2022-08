Luis de Alba aseguró ser el creador de la palabra “naco”: “Me caían en la madre los clasistas”

Luis de Alba dijo ser el creador de la palabra naco Foto: Instagram/@nochedebuenastv

Luis de Alba se ha consolidado a través de las décadas como uno de los humoristas más reputados de México y cuenta con una notable trayectoria en la pantalla y sobre los escenarios por sus personajes que desarrolló como son el ejemplo de Juan Camaney, Maclovio, El Hermano Sol y, por supuestos, el Pirruris.

Este último es una parodia de un joven de clase alta que siempre presume sus lujos y menosprecia a los demás, uno de sus distintivos era llamar a los que consideraba menos como “nacos”, y sin esperarlo con el tiempo esa palabra se acuñó dentro de los hogares mexicanos con gran aceptación.

Ahora, el reconocido actor de 77 años en el más reciente video del Escorpión Dorado, aseguró ser el autor intelectual de la palabra: “No (existía), esa yo la inventé, ya hasta está en el diccionario”, confesó en la entrevista.

Bajo ese tenor, el primer actor conocido fuera de la opinión pública como Luis Alba García hizo una breve remembranza junto al Escorpión Dorado de como surgió su personaje que participó en la exitosa comedia de Televisa, La escuelita VIP de la mano de Jorgito del Mazo (Jorge Ortiz de Pinedo), La Maestra Canuta (Martha Ofelia Galindo) y varios más.

“Me caían en la madre los clasistas. Yo lagunillero, tepiteño y garibaldeño, pues ya sabrás, con la tropa brava. Entonces, empecé a hacer parodia de ese tipo de ondas y así le puse. Ellos usaban la palabra ‘chundo’ para hablar de lo que es un naco, pero eran clasistas”, remarcó sobre el contexto en que se originó la palabra

Posteriormente especificó que el término ‘naco’ se le “ocurrió en una ped*” a las que acudía: “Siempre las ped*s son creativas”, recalcó entre risas junto a Alex Montiel, El Escorpión Dorado.

“Ya se utiliza comúnmente para decir ‘Eres un inepto’. (...) Nace la palabra (naco), nace el personaje (Pirruris), entonces hay gente que no le cae bien que le digan naco”, añadió.

Para finalizar, en repetidas ocasiones el conocido comediante ha ahondado sobre el origen del Pirruris, pues es uno de los personajes que más le piden las audiencias mexicanas y, más ahora, con el debate que persiste en las redes sociales sobre la discriminación y el privilegio.

“En un programa de Eduardo Manzano, que lo amo con toda mi alma, me dio chance de empezar a hacer comedia, le dije: ‘¿Puedo hacer una parodia del cuento de la Cenicienta?’, el príncipe con otra onda. Me daba chance de todo. Entonces trascendió esa madr* como no tienes idea, luego me invitaba Memo Ochoa en la mañana con el personaje y ahí siguió”, remató.

Por otro lado, para Luis de Alba su personaje del Pirruris fue un parteaguas para los cómicos contemporáneos que han encandilado a las nuevas audiencias digitales y, a quienes hace poco les hizo una crítica por el contenido que han implementado en las redes sociales.

Con el prestigio que ostenta el veterano comediante mexicano aseguró que muchos de ellos abusan de las palabras altisonantes en sus rutinas cómicas.

Así lo dio a conocer el veterano humorista en entrevista con el youtuber Margarito Music: “El humorismo es el humorismo, lo que pasa es que hay chavos muy buenos, pero no sé por qué o quién les dijo que para salir a escena hay que salir mentando la madre, son puras groserías”, expresó con notoria molestia.

