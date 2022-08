Paquita la del Barrio negó aspiraciones para ser presidenta de México: “La gente no es derecha como uno”

Paquita la del Barrio habló sobre su carrera política (Foto: CUARTOSCURO)

Durante los últimos años, algunas figuras de la farándula mexicana -como Carmelita Salinas- han asumido cargos en la política mexicana. No obstante, tras las recientes declaraciones de Sergio Mayer, donde “decretó” que será mandatario del país, fue Paquita la del Barrio quien dejó el camino libre para que otras figuras continúen hacia la carrera presidencial.

Todo sucedió en un encuentro con los medios de comunicación, donde, al ser cuestionada sobre sus intenciones por ascender a uno de los máximos puestos de gobierno, la intérprete de éxitos como Rata de dos patas, Ni tú ni yo o Las mujeres mandan descartó la posibilidad.

“No (me veo como presidenta) porque la gente no es derecha como uno”, comenzó a decir.

De igual manera, la intérprete ahondó en que si tuviera que asumir un cargo público le gustaría hacer grandes cosas por el país, sin embargo, aceptó que no cuenta con mucho conocimiento ni experiencia en ese campo, por lo que prefiere quedarse en el mundo artístico.

“Me gustaría hacer mucho por México y no se me da y no, mejor así como estoy trabajo por mi cuenta, lo que dios me mande y feliz. De política yo no sé nada”, sentenció ante las cámaras de Venga la Alegría.

¿Paquita la del Barrio desea ser la primera mujer en llegar a la Presidencia de México? 🙌💃🇲🇽📺 #VLA #QuieroBailarPorSiempre pic.twitter.com/xSL05nT4O7 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 10, 2022

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Paquita se ve involucrada en temas de política, ya que en enero de 2021 se dio a conocer que la famosa había recibido una invitación formal para ser parte del partido Movimiento Ciudadano y convertirse en una de las aspirantes a diputadas locales por el distrito de Misantla, en Veracruz.

Pero los resultados no fueron los esperados y Francisca Viveros Barradas -su nombre de pila- pudo obtener apenas un 9% de lo votos, quedando en la quinta posición de la contienda, frente a Othón Hernández Candanedo, abanderado de la alianza PAN, PRI y PRD, quien obtuvo la diputación.

Y es que la invitación a la estrella de 75 años fue hecha por Gil Rullán y por Miguel Ángel Castillo López, quienes buscaban convertirse en candidatos a la diputación federal del Distrito de Xalapa Rural. Fue así que los políticos lograron convencer a la cantante para que iniciara su carrera en la política.

Respecto su posible paso por la presidencia, en 2019, Paquita ya había señalado en una rueda de prensa brindada en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México que ella quería ser la primera presidenta del país.

Paquita está feliz con su trayectoria musical (Foto: CUARTOSCURO)

Sergio Mayer quiere ser presidente de México

Aunque Paquita la del Barrio no está interesada por el momento en figurar para las elecciones presidenciales de 2024, el caso de Sergio Mayer es todo lo contrario, pues tras sorprender en 2018 por inmiscuirse en terrenos de la política nacional y fungir como diputado federal en la Ciudad de México hasta 2021, ahora el artista tiene deseos de llegar más lejos.

Durante una reciente entrevista con Venga la Alegría el ex Garibaldi comentó las aspiraciones que tiene:

“Por supuesto que me visualizo, lo decreto, lo pienso y sigo trabajando para ello y que el hecho de ser actor no te minimiza, ni te quita la posibilidad de hacer bien las cosas. Arnold Schwarzenegger fue gobernador del Estado más importante que fue California y yo he tratado de demostrar con hechos que todo lo que han querido desacreditarme, decir, siempre he comprobado que la verdad me asiste”, señaló.

