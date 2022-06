Los famosos que buscaron un puesto político y fracasaron

No son pocos los famosos que han buscado cambiar los escenarios por un puesto público (Fotos: Archivo AP EFE)

Este domingo se desarrolla la jornada electoral en la que Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca y Quintana Roo renovarán sus gubernaturas. Las elecciones 2022 se vislumbran como el anfitrión de una tensa disputa pues, según las encuestas, el bloque de la oposición (alianza Va por México) estaría en riesgo de perder al menos dos de sus gubernaturas ante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados.

En tanto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) defenderá por conservar sus dos bastiones (Oaxaca e Hidalgo), mientras que Acción Nacional (PAN) abogará por el gobierno de Aguascalientes, la única entidad cuyos pronósticos vislumbran para favorecer al blanquiazul.

Ante este panorama, recordamos que algunos famosos han intentado probar suerte en el ámbito político, al cambiar los escenarios o los foros de televisión por un puesto ya sea en la función pública local o en una curul de San Lázaro.

La ciudadanía salió a votar este domingo en seis estados del país (Foto: Cuartoscuro)

Pero no son pocos los famosos que han fracasado en su intento por convertirse en figuras del ámbito político, a pesar de que los partidos han depositado su confianza en ellos, suponiendo que su popularidad y fama los ayudaría en los comicios.

Son diversos casos los que demostraron que el aplauso del público no necesariamente se puede traducir en un arrastre popular que les brinde a los famosos un resultado positivo en las casillas, tal es el caso de Alfredo Adame.

El controversial actor compitió en junio de 2021, en la llamadas “elecciones más grandes de la historia” a diputado federal en el Distrito 14 de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, abanderado por el partido Redes Sociales Progresista (RSP).

Alfredo Adame tuvo un contundente fracaso en la alcaldía Tlalpan (Foto: Cuartoscuro)

El también conductor de televisión no logró reunir ni 2 mil votos; incluso fueron más los sufragios anulados en dicha elección que los que el ex candidato obtuvo. Adame, quien en su campaña electoral se enfrascó en insultos contra algunos ciudadanos, hecho que fue duramente criticado, fue derrotado por su excuñada Rocío Banquells, quien ganó la diputación con más de 56 mil votos a favor.

No fue la primera vez que el ex esposo de Marypaz Banquells buscó un puesto de elección popular, y al parecer no será la última, pues pese a que no alcanzó ni el 1% de los votos de la ciudadanía, Adame anunció que para 2024 volverá a intentarlo, pero esta vez en la alcaldía Coyoacán.

“Sí, la próxima voy también, en 2024, pero ahora como me voy a vivir a Coyoacán, voy a ir por Coyoacán, porque a los tlalpenses les gusta que se los chingu*n, pues mejor me voy a Coyoacán”, contó en marzo de este año al youtuber Escorpión dorado.

Paquita la del barrio no logró hacerse del voto de sus paisanos veracruzanos (Fotografía: Facebook/ MC Veracruz)

Paquita la del barrio buscó en la misma contienda electoral convertirse en diputada local por el Distrito 8 de Misantla, Veracruz, abanderada por el partido Movimiento Ciudadano, sin embargo su popularidad en su tierra natal no fue la misma que en los escenarios, pues Francisca Viveros Barradas -su nombre de pila- pudo obtener apenas un 9% de lo votos, quedando en la quinta posición de la contienda, frente a Othón Hernández Candanedo, abanderado de la alianza PAN, PRI y PRD, quien obtuvo la diputación.

Carmona intentó ser representante de Guadalupe, Nuevo León, sin éxito (Foto: Instagram @arturo.carmona)

Arturo Carmona pasó del futbol a la actuación, y luego a su labor como comentarista deportivo, pero el ex esposo de Alicia Villarreal quiso probar suerte en la política y compitió en junio de 2021 como candidato del PRI a diputado federal por el Distrito 11 de Guadalupe, Nuevo León y perdió al obtener sólo el 24.1 % de la votación.

Gabriela Goldsmith compitió en el Estado de México (Foto: Twitter @gabygoldsmith)

En la misma contienda, la actriz Gabriela Goldsmith buscó convertirse en Diputada federal por el Distrito 22 de Naucalpan, Estado de México, de la mano del partido del Movimiento Regeneración Nacional, Morena. No obstante, la protagonista de telenovelas sólo obtuvo 49 mil 481 sufragios.

Lupita Jones aceptó que su carrera nunca se ha inclinado por la política, pero vio en ella el potencial para dirigir Baja California (Foto: Twitter / @LupJonesof)

La ex reina de belleza y directora de Mexicana universal, Lupita Jones, fungió también en 2021 como candidata a la gubernatura de Baja California por la coalición PAN, PRI y PRD, sin embargo sólo obtuvo el 11.8 % del total de los votos, es decir, 93 mil 437, un número insuficiente frente a los obtenidos por María del Pilar Ávil Olmeda, de la alianza PT, PVEM y Morena, quien consiguió la gubernatura.

