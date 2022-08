Lucero recordó cuando se convirtió en “Sandy” y rindió homenaje a Olivia Newton-John

(Foto Instagram: @luceromexico, @therealonj)

Después de que trascendió el lamentable fallecimiento de Olivia Newton-John el pasado 8 de agosto a los 73 años de edad después de tres décadas luchando contra el cáncer de mama, artistas de todo el mundo recurrieron a sus redes sociales para externar sus condolencias y recordar algunos momentos que compartieron con la inmortal Sandy o las imborrables significado de dicho personaje en sus carreras.

Tal fue el caso de Lucero, quien en las últimas horas compartió con sus casi cuatro millones de seguidores en Instagram un bonito recuerdo de cuando interpretó el papel que marcó la carrera de Olivia Newton-Jhon en la pantalla grande y que trascendió generaciones gracias a que Vaselina se convirtió en un clásico cinematográfico.

Según contó la intérprete mexicana, fue hace varios años cuando tuvo la oportunidad de convertirse en Sandy para un programa de televisión en Brasil. En esa ocasión se inspiró en el icónico look que lució la fallecida actriz cuando cantó You are the one that i want en la película de 1978, es decir, portó un pantalón ceñido negro y una blusa ajustada del mismo color con caída en los hombros, ademàs de una peluca rubia con rizos despeinados.

Hace unos años en Brasil tuve la alegría de hacer este número musical que disfruté al máximo caracterizada como ella. Momentos inolvidables, personas inolvidables.

Pero eso no fue todo, la protagonista de melodramas mexicanos confesó que su admiración por Olivia Newton-John nació cuando era una niña, pues afortunadamente tuvo la oportunidad de disfrutar Vaselina cuando se estrenó y fue parte de la euforia que desató en el público. Como muchos quedó impresionada con la historia de Danny Zuko y Sandy, por lo que entre sus obsequios deseados para las fiestas decembrinas se encontraban los cassettes del musical.

“Recordando a Olivia… cuando tenía 8 años Vaselina fue sin duda mi película favorita y la vi docenas de veces. Los Reyes Magos me trajeron los cassettes y fue mi regalo favorito durante mucho tiempo. Escuché y me aprendí todas las canciones!”, escribió en su post.

La actriz compartió el éxito de "Vaselina" con John Travolta, su co-estrella. (REUTERS/Fred Prouser/File Photo)

Como era de esperarse, la sección de comentarios se llenó con condolencias y mensajes de cariño para los familiares y amigos de Olivia Newton-John, además de aplausos para la Novia de América Latina por su espectacular presentación en el programa brasileño.

“Nos dejó cosas maravillosas! Desde siempre de mis favs es Grease, una gran película para recordarla siempre! Y tú hermosa interpretando ese gran musical”. “Estuvo increíble ese performance! Tú nuestra #Sandy mexicana”. “Tu voz para Vaselina queda increíble, era justo lo que necesitaba escuchar”. “Increíble tu voz de verdad”. “Que mejor manera de recordar a la gran Olivia que con esta joya de interpretación, recordándola siempre”, fueron algunas reacciones.

Lucero no fue la única estrella mexicana en recordar a Olivia Newton-John a través de sus redes sociales, también lo hizo Thalía, quien subió un video donde aparece cantando Summer Nights con la fallecida intérprete. Y es que la protagonista de María la del barrio coincidió con Olivia en un evento y no perdió la oportunidad de corear sus canciones.

La cantante mexicana despidió a la protagonista de Grease con el video de ambas cantando.

¡Una amiga entrañable me mandó este vídeo! Ella y yo súper fanáticas de Olivia, ¡que muy generosamente nos subió a su escenario a cantar #summernights con ella! También comparto un poco de mi historia personal con Sandy, Grease/ Vaselina y algunos momentos hermosos de la vida. Te queremos @therealonj

““¡Gracias Olivia por tanto! Por acompañarnos con tu voz, con tu sonrisa y por mostrarnos tu valentía y fortaleza durante tantos años aferrándote a esta hermosa vida. Te queremos y te recordaremos siempre #OliviaNewtonJohn”, agregó en su publicación de Instagram.

