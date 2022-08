Claudio Yarto de Caló reveló su secreto para rejuvenecer a sus 60 años

La banda logró su mayor éxito en la década de los 90 (Foto: Fb/Grupo Caló)

El grupo Caló se presentó este domingo 7 de agosto en la semifinal de La academia, donde cantó su éxito Ponte atento, una de las canciones que sonaron en la década de los 90 y que los ayudó a lograr una carrera proyectándose en México y Sudamérica como los pioneros del rap en español.

Con una trayectoria de más de 30 años, con sus respectivos años de deceso, Caló actualmente se mantiene activo preparando nuevos temas musicales y formando parte del exitoso proyecto 90′s Pop Tour.

“Es un honor estar en este gran programa y más con el rating que tiene ahorita”, dijo Maya Karunna, una de las vocalistas, ante los medios de comunicación tras bambalinas en el programa de TV Azteca.

Caló recibió aplausos de pie por parte de los críticos de la competencia de canto (Foto: Fb/Grupo Caló)

Por su parte, Claudio Yarto habló sobre las letras de las canciones de la banda y su vigencia en los tiempos actuales, pues Caló se caracterizó también por presentar canciones con mensajes sociales y de empoderamiento humano.

“Mucho de lo que hemos cantado antes ahí está, por ejemplo El planeta, decía ‘sufre ya, hay que salvarlo’, el tema del calentamiento global; La tercera guerra, de la banda Caló, son canciones que se veían todos esos temas ahorita, que ahorita desafortunadamente están pasando y tenemos una que hay que cuidar nuestro planeta, entendernos entre los seres humanos, porque nos vamos a autodestriuir como raza y entonces vivimos en un oasis en el universo que tiene 15 mil millones de años de volución cósmica, como para que estemos en la que estamos, con cero comunicación, entendimiento, compasión para el otro, empatía”, expresó el también DJ.

Yarto destacó que las letras de algunas canciones de la banda, tienen resonancia en la actualidad (Foto: Fb/Grupo Caló)

Considerado el líder de Caló, Claudio Yarto sorprendió en esta reciente presentación en el foro de TV Azteca por su nueva apariencia: a sus 60 años, el vocalista luce muy delgado y con la energía requerida para ejecutar las dinámicas coreografías del grupo compuesto también por Maya, María y Gerardo.

Sobre su renovada imagen, Yarto declaró: “Es que el único carro que hay que tener al tiro eres tú, porque cuando te vas a hacer un tratamiento para ti y te dicen ‘son 3 mil pesos, son 2,500 pesos para los tratamientos’ dicen ‘no’, pero si van y chocan un carrito ahí van y pagan 30,000′”.

“Entonces una de las cosas que me dijo mi padre antes de morir fue que se arrepintió de no haberse puesto todo lo que era anti-aging, anti envejecimiento, porque al final del tiempo, la mente, me dijo, se queda igual como cuando tienes 40 o 50 años, y el infierno es no poderse mover”, recordó el músico, quien reveló que recientemente se ha sometido a tratamientos.

Yarto siguió el consejo de su padre, y por ello adoptó un nuevo estilo de vida (Foto: Getty Images)

“Entonces realmente me he dedicado a estar en el tema de anti-aging con vacunas, ejercicios, le pegamos a todo, dieta, y dándonos cuenta de que estamos vivos en un momento bien difícil del planeta. ‘Cuida tu carro’ y esa es la forma de poder pegarme a estos cuatro atletas”, sentenció.

A modo de broma, Claudio mencionó que la gente en la calle no lo reconoce, pues sin sus características gafas no resulta muy familiar: “Yo tengo mucho suerte de usar lentes dede hace 30 años, entonces yo me quito los lentes y dicen ‘quién es ese viejito pelón’”.

Adermás de cantar con Caló, Yarto es DJ y locutor (Foto: Getty Images)

Sobre su visita a La academia, Yarto no dudó en enviar un consejo a los alumnos de esta decimo tercera generación: “De entrada que se apliquen, que practiquen, que entrenen, no es una carrera de velocidad sino de resistencias, entrenar es lo único, andar a dieta”.

Por su parte, el crítico Arturo López Gavito mostró su entusiasmo por la banda, y al aire comentó: “Una banda legendaria, importantísima para la historia de México, grandes artistas, los admiro y me vuelven loco, mis respetos, felicidades”.

