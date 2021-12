María Karunna de Caló no se ha vacunado contra COVID-19: “Yo sí quiero ver a mis nietos”

Foto: Instagram/@mariakarunna/fernandofarfan_

Pese a que la humanidad ha sobrellevado los estragos derivados de la pandemia de COVID- 19 durante dos años gracias entre a otras cosas por el avance de la investigación médica científica, aún hay quienes descreen de las ventajas de la aplicación de la vacuna.

A días de llegar al 2022 un buen porcentaje de la población ya ha podido acceder a la dosis del biológico a nivel mundial, pero algunas personas no han querido protegerse por razones personales, es el caso de María Karunna, vocalista de Caló, quien no ha decidido si se aplicará la vacuna o no.

La cantante de temas como Formas de amor y El cubo se encuentra reflexionando su decisión pues aunque no confía en la repercusión que algunos componentes de la vacuna causarían en su organismo, también está consciente de que un requisito para reincorporarse a la vida laboral plenamente, y a los viajes en esta ‘nueva normalidad’, es necesario acreditar la aplicación del biológico.

Así lo declaró en un reciente encuentro con la prensa la cantante que es conocida, además de por su potente voz de soprano y su esbelta silueta, por su estilo de vida saludable que contempla alimentación y un régimen de ejercicios:

“Le tengo pavor a la vacuna... porque trae cosas, he investigado cosas que trae que te hace daño y que pueden…yo sí quiero ver a mis nietos, yo sí quiero llegar a los setenta años, ha habido testimonios de gente que sí se muere, de gente que le da neumonía, que le dan infartos, que les da parálisis, ¿cómo no le voy a tener miedo a la vacuna?”

Foto: Instagram/@mariakarunna

La cantante que hasta antes de la pandemia había girado con su grupo por distintas ciudades de la república como parte del 90′s Pop Tour confesó que necesita seguir generando ingresos, pues no se puede dar el lujo de quedarse sin trabajar toda vez que es requerido un comprobante de vacunación o prueba negativa en los eventos públicos masivos:

“Estoy sufriendo por eso, estoy viendo de qué manera librarla, pero a ver qué pasa porque yo tampoco puedo dejar de trabajar, pero sí, esperemos que esto pase pronto porque está terrible”, añadió y destacó que una vida saludable contribuye a hacerle frente a una enfermedad como la causada por el virus de COVID-19.

“Sin miedo, con fe, con actitud positiva, y haciendo ejercicio”, dijo sobre su ideología para afrontar los tiempos que corren.

nformación en desarrollo