Tenoch Huerta compartió su opinión sobre la ‘inclusión forzada’: “Está poniéndose en pantalla lo que ya existía”

Tenoch Huerta sigue cosechando éxitos en su carrera y en medio de polémicas por sus opiniones vertidas en redes sociales se confirmó su participación estelar en Black Panther Wakanda Forever, una de las secuelas más esperadas de Marvel donde dará vida a un submarinero que alcanza una fuerza de más de mil toneladas al entrar en contacto con el agua de nombre Namor.

Después de externar un contundente mensaje sobre la inclusión durante la Comic-Con 2022, el reconocido actor fue cuestionado sobre una supuesta “inclusión forzada” que actualmente se estaría sucediendo dentro del entretenimiento a nivel internacional. Al respecto, durante una entrevista para Wanna Geeks retomó un tuit sobre el tema y dejó entrever que desde su perspectiva dicho concepto no existe.

“Si nos parece inclusión forzada ver a una persona LGBTQ porque nunca las habían visto, a pesar de que son bastante comunes en la calle, entonces como nunca las habías visto ahora que la ves te parece inclusión forzada. No, güey, simplemente está poniéndose en pantalla lo que ya existía en la calle, sólo que no se veía y ese es todo el asunto”, dijo.

Tenoch Huerta comentó que la inclusión parte desde las personas que escriben las historias hasta quienes las llevan a la pantalla o algún otro medio.

“De eso va la inclusión, simplemente cuentas un montón de historias muy distintas, muy diferentes unas de otras con personajes de todas las racionalizaciones en las posiciones sin importar nada [...] En términos generales casi cualquier película, en casi cualquier narrativa puedes incluir a quien quieras y ya”, agregó.

Bajo este contexto, durante su intervención en el podcast también lanzó una dura crítica a la industria cinematográfica nacional porque en muchas ocasiones las producciones no consideran actores morenos en sus proyectos y mantienen estándares que ya resultan comunes en las películas mexicanas.

“¿Por qué todas las historias tienen que suceder en la Condesa? ¿Qué no hay más colonias en la CDMX? ¿Qué no hay más ciudades que la CDMX? ¿Qué no hay más estados que la CDMX?, ¿Qué no hay más países además de México?, nada más es hablar de todas las posibilidades. Evidentemente si productores, directores, guionistas, productoras y directoras pertenecen a la blanquitud, solamente van a hablar de la blanquitud porque es lo único que entienden, es lo único que conocen y es a donde que pertenecen”, comentó.

La verdadera lucha está no solamente en quién está frente de la cámara, eso es solamente una parte, el corazón mismo está en quien dirige, quien escribe y quien produce las historias, ahí es donde radica todo.

Por último, comentó que su participación en Black Panther Wakanda Forever es muy importante porque refleja la intención que tienen grandes casas productoras por ser inclusivos y manifestó su deseo de que otras empresas hagan lo mismo, especialmente en México.

“Me parece importante que se estén abriendo espacios de representación en los medios y que empresas tan grandes como Disney, Marvel y además, es un gran avance. Por ejemplo, las resistencias que tienen las plataformas mexicanas donde sigue prevaleciendo el supremacismo blanco, donde prácticamente la totalidad de sus personajes son blancos, en México y América Latina es importante que empresas como Marvel y Disney hagan la diferencia. Esperamos que se suban a la ola y empiecen a participar”.

Cabe mencionar que se entienden como “inclusión forzada” a la obligación por representar la diversidad social en una población determinada.

