Publicaron misterioso mensaje en redes sociales de Juan Gabriel a casi 6 años de su partida

La publicación ya es viral en redes sociales Foto: Instagram/@soyjuangabriel_

Juan Gabriel es considerado como uno de los artistas mexicanos más grandes en la historia de la música nacional, latina e incluso mundial, pues su legado lírico, melódico y de interpretación ha marcado a más de una generación que sigue escuchando su arte, a pesar de su sensible fallecimiento a los 66 años de edad a causa de un paro cardíaco en el año 2016, en la localidad de Santa Mónica, en Los Ángeles.

Rumbo al que será su aniversario luctuoso número 6 -ya que murió un 28 de agosto-, un misterioso mensaje ha sido colocado en sus redes sociales causando gran revuelo entre sus millones de seguidores que han comenzado a especular de qué se puede tratar o que estaría por venir, pues aunque sus redes comúnmente suben contenido referente a su trayectoria artística, la nueva publicación para ser diferente.

“Ya” fue la única palabra puesta en una foto con fondo verde y letra blanca que ha obtenido miles de likes siendo la reacción de sorpresa la principal herramienta para catalogar sus interacciones, pues a pesar de que es sumamente breve, podría estar dando a entender una gran cantidad de cosas, como su posible regreso póstumo a la escena musical.

"Ya" fue lo único que acompañó la misteriosa publicación (Foto: Facebook)

Los internautas ya han dejado sus peticiones a la misteriosa publicación, pues aunque muchos lo han tomado como un juego, otros cuantos que durante años han esperado el cierre de la anticipada y confirmada trilogía “Los Dúos” le piden a su disquera que el anuncio se con referencia a las noticias sobre el proyecto que quedó pausado por su repentino fallecimiento.

“Por favor que esto sea una pista de que después de más de 6 años esperando el fin de Los Dúos ahora sí los tengamos”. “Hay colaboraciones que por años sabemos que fueron grabadas y todo el desastre que tiene la familia o la disquera no ha dejado que disfrutemos por última vez de la voz del rey y eso no se vale”. “No jueguen con mis sentimientos y neta que sí sea el esperado Los Dúos 3 porque es la única razón por la que sigo viviendo ja, ja, ja”. “Sabemos que ya no habrá videos con él pero por lo menos dejen escuchar ese disco que tantos años ha estado en pausa”, fueron algunos de los comentarios.

La colaboración no concluida que dio origen a un famoso meme

(Fotos: Instagram/@soyjuangabriel_/@guillermorosas001)

En el año 2011, Anahí se encontraba invitada a la lujosa residencia en el estado de Quintana Roo, México, por un motivo muy especial: iba a formar parte de la incompleta trilogía de Los Dúos. Los cantantes grabaron la canción Con Tu Amor (1981), que fue el título oficial de la misma fotografía, aunque la cantante confesó en su cuenta de Twitter, años después, que también habían grabado el que fuera un éxito del Divo de Juárez y la cantante española Rocío Dúrcal en 1978, Déjame Vivir.

El proyecto no publicado de Los Dúos 3 es el motivo detrás de la famosa fotografía donde el cantante se observa de manera solitaria o como si él estuviera escuchando “un chisme”, aunque la realidad es muy diferente, pues no se encontraba solo en el momento que fue captada la cómica situación ya que la líder de RBD forma parte de la recortada situación.

Antes de la muerte de Juan Gabriel se publicaron dos ediciones de Los Dúo, pero no estuvo incluida la canción de Anahí. En la mesa quedaron los planes de un tercer disco, todos producidos por Gustavo Farías. A pesar de que en el 2009 el Divo de Juárez le prestó la pista de su clásico Hasta Que Te Conocí, aún se desconoce porque la RBD quedó fuera de las dos primeras versiones.

SEGUIR LEYENDO: