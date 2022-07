Cuando Katy Jurado ayudó a Elvis Presley a montar una película

Katy Jurado y Elvis Presley mantuvieron una fuerte amistad durante la Época de Oro del cine mexicano (Fotos: Getty Images)

El nombre de Elvis Presley en varias ocasiones estuvo relacionado con México, pues el actor no sólo grabó canciones en español que estaban ligadas al país azteca, sino que también mantuvo grandes amistades con actrices de la Época de Oro, tal como lo fue Katy Jurado.

La carrera profesional de Katy Jurado tuvo su mejor momento cuando brilló en Hollywood al participar en películas como The Bullifighter and the Lady, High Noon, San Antone y Broken Lace.

Fue gracias a una de sus tantas participaciones en películas en inglés que conoció a Elvis Presley, la mayor estrella de Estados Unidos en ese entonces.

Según afirmaba Katy, Elvis era fan de la cultura mexicana (Foto: EFE/Archivo)

Durante una de las películas que Katy Jurado estaba filmando en Estados Unidos, el Rey del rock se habría acercado a ella al saber que era mexicana, pues desde joven se sintió atraído a la cultura de México y su música.

La principal intención que tuvo el cantante era conocer más a México, pues con Katy sentía que podía ser más cercano a esta. No obstante, una campaña en contra del intérprete de Can’t Help Falling in Love diría lo contrario años después, cuando se aseguró que él odiaba a las mexicanas.

Jurado y Elvis rápidamente formaron una sólida amistad, por lo que cuando el estadounidense le hizo saber que quería hacer una película que se desarrollara en México, pero no tenía el tiempo necesario para dejar los compromisos en su país, Katy propuso ayudarle a crear la escenografía.

Katy y Elvis compartieron en una ocasión créditos, en la cinta "Stay Away, Joe" (Foto: IMDb)

Habría sido a finales de 1962 cuando comenzó la producción de la cinta Fun in Acapulco, la cual en ningún momento se rodó fuera de Estados Unidos, pese a que se logró que las escenas tuvieran un entorno similar a las playas de Guerrero.

En gran parte, Katy se encargó se montar la escenografías para la cinta, poniendo atención en cada detalle para que diera la impresión de que no fue filmada en un set.

También se decidió filmar con pantalla verde, es decir, detrás de Elvis y el resto de actores se puso un fondo verde y en producción pusieron varias imágenes de Acapulco, las cuales habrían sido supervisadas también por Katy Jurado.

El Rey del Rock con la mexicana Elsa Cárdenas durante el rodaje de "Fun in Acapulco" (Foto: Archivo)

A lo largo de este film, el Rey del Rock interpretó Marguerita y la famosa Guadalajara con mariachi, ambas en español.

Algunos periodistas de la época señalaron que Elvis no pudo viajar a México debido a que su mánager no podía salir de Estados Unidos, por lo que le negaba la salida al cantante. También surgió la versión de que un importante político intentó pagar al estadounidense por cantar en la fiesta de cumpleaños de su hija, pero él se negó ya que tenía muchos compromisos, esto causó que se le negara la entrada al país.

Cualquiera de las dos versiones que haya sido real, terminó con una campaña en contra de Presley en la que se aseguraba que él había dicho: “Prefiero besar tres negras que una mexicana”.

Katy negó que Elvis odiara a México o a los mexicanos, pues la prueba era la fuerte amistad que sostuvieron (Foto: INAH)

Fue entonces cuando Katy Jurado se convirtió en una de las más fervientes defensoras de su amigo. Ella siempre negó que el intérprete de Aways on My Mind alguna vez haya lanzado un comentario a contra de México o su gente, pues ellos se habían conocido precisamente por la admiración que el cantante sentía hacia la cultura de este país.

Tiempo después de esta campaña, la protagonista de El bruto y Presley compartieron escenas en Stay Away, Joe, película que los unió aún más.

