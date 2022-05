Elsa Cárdenas, la mexicana que tuvo un amorío con Elvis Presley: “Era una niña muy bonita”

Hace 59 años Elvis Presley protagonizó la cinta Fun in Acapulco, justo cuando existía un fervor por el paradisiaco destino turístico mexicano a nivel internacional. Dicha película fue estelarizada por “el rey del rock” y la actriz mexicana Elsa Cárdenas, quien ha confesado en un par de ocasiones haber tenido un romance con el estadounidense durante el rodaje de esta cinta.

La actriz de hoy 89 años pariticipó en la película que curiosamente no fue grabada en las playas guerrerenses, sino en un estudio de Hollywood, el 555. Se cree que Elvis no pisó tierra Azteca debido a un rumor que se expandió en 1957, cuando se dijo que el cantante de Always on My Mind había declarado preferir “besar a tres mujeres negras que a una mexicana”. Esta frase, falsamente atribuida a Elvis -y desmentida en múltiples ocasiones- le causó entonces descontento en el país y el veto temporal de su música y películas.

Sobre su encuentro con el recordado músico, Elsa declaró en un documental que la cadena NBC realizó sobre esta cinta dirigida por Richard Thorpe en 1963: “Lo primero que me dijo fue que era una niña muy bonita y me encantó. Tú también, le dije”, confesó la actriz.

Elsa explicó que en la época en que se dio el amorío, el cantante aún no se casaba con Priscilla Beaulieu, considerada como el gran amor de Elvis:

“Lo sabíamos todos y no había problema porque no había nada, todavía no se casaba ni nada (…) Tú sabes, eres joven y chula, y te escogen para una película con una de las máximas estrellas de la juventud en esos tiempos, con la máxima, imagínate”, explicó la histrionisa.

La famosa, quien logró ser parte de la época del cine de oro mexicano, así como del Hollywood clásico, tuvo un romance secreto con la superestrella del rock and roll, quien quedó embelesado con la belleza de la actriz e incluso intentó hablar en español quizá para lograr mayor cercanía con ella.

“Era famoso en todo el mundo y en Latinoamérica tenía muchísimos fans. Entonces decidieron echar este pequeño chisme (del racismo) para que no tuviera tantos y en Latinoamérica no lo quisieran de la forma en que lo quería todo el mundo, pero hicimos esta película, Fun in Acapulco, y él me dijo que jamás en la vida, que al contrario y yo realmente creo que fue cierto”, contó Elsa Cárdenas a Raúl Velasco en la década de los 80 en su recordado programa Siempre en domingo.

Elsa confesó que se enamoró del cantante y además detalló la forma en que Elvis intentó hablar español. La actriz destalló que Elvis solía ser caballeroso, atento y juguetón, además de comprarle helado a todo el equipo nde producción durante el rodaje.

“Le encantaba la música mexicana, hablaba español mocho, cortado, como él podía, pero se esforzaba muchísimo, y todo lo que era mexicano le encantaba, así que yo tuve la suerte de estar con él”, contó la actriz quien también alternó con figuras como James Dean.

“Cuando yo lo conocí era una persona muy linda, creo que después cambió, era una persona muy sana, se cuidaba muchísimo, siempre andaba diciendo bromas, jugfando con todo el mundo, con sus compañeros de trabajo, las personas del staff, las maquillistas, nos mandaba regalos, nos mandaba conos de nieve siempre a todos. Por ejemplo, terminábamos de comer y de pronto llegaba uno de los muchachos que le ayudaban... con conos de nieve, comíamos nieve casi todos los días, pero él secuidaba mucho su figura, yo creo que él no comía y sólo se comía el cono de nieve”, recordó la actriz mexicana.

