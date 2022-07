José Eduardo Derbez reveló por qué dejó Hoy: “Estaba muy contento”

José Eduardo Derbez destapó por qué decidió salir de "Hoy" (Foto: Instagram/@jose_eduardo92)

José Eduardo Derbez ha probado suerte en diferentes proyectos a lo largo de su carrera, tanto en actuación como en la conducción, y uno de sus más grandes retos fue dentro de Hoy, pues, inclusive, decidió dejar al programa al no sentirse acoplado con el formato.

Fue en 2017 cuando José Eduardo Derbez se sumó a la pila de conductores del matutino de Televisa, Hoy, compartiendo el set con Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Raúl Araiza, pues sustituyó a Paul Stanley.

Sin embargo, a los tres meses de haber estado en Hoy, anunció su salida sin dar mayores explicaciones, sólo lamentando no poder seguir formando parte de uno de los programas más importantes de la televisión mexicana.

José Eduardo estuvo en "Hoy" sólo por tres meses (Foto: captura de pantalla/YouTube)

En entrevista para El minuto que cambió mi destino, el actor por primera vez confesó qué su precipitada despedida de Hoy se debió a que nunca había estado en un programa de ese tipo y no pudo adaptarse por lo “rara” y “complicada” que es la dinámica.

Según recordó el hijo de Victoria Ruffo, cuando el productor Reynaldo López le propuso ser parte del matutino, él aceptó pensando que sería algo nuevo para él y que podría intentarlo, aunque no dejó de lado la posible opción de que no lograría adaptarse y tendría que despedirse.

“Cuando a mí me lo proponen yo dije: ‘Jalo, me late mucho, vamos a intentarle’. Sobre todo porque yo no digo que no nunca, entonces sí me gusta, aunque no le sepa, cualquier cosa pues nos retiramos”

El actor confesó que no se sintió cómodo con el ritmo en que se movía el programa, pues era muy rápido (Foto: Instagram/@jose_eduardo92)

Durante sus primeros días dentro del programa se dio cuenta de lo bien que podía acoplarse a sus compañeros y al productor, pues tuvo una buena recibida por parte del elenco; sin embargo, el ritmo era muy apresurado para él.

“Yo empiezo el programa Hoy y me doy cuenta que es complicado, como que nunca había estado en un programa así. Todo es muy rápido, todo es gente corriendo, vas para acá y vas para acá. Realmente todos me recibieron muy bien, desde que me marcó, en esa época lo producía Reynaldo López, tipazo, gran tipo, yo estaba muy contento ahí”, recordó José Eduardo.

Pese a que hubo momentos en los que el actor se sintió bien dentro del matutino de Televisa, prefirió dejar el programa porque “nunca me terminé de acoplar”, confesó, y pensaba que había días en que no lograba “fluir” con la velocidad con la que se movían.

El día en que José Eduardo se despidió del público de Hoy, a tres meses de haber comenzado su etapa como conductor, para poner más atención a su faceta como actor. Estuvo acompañado por gran parte del elenco de ese entonces, quienes lo apoyaron en su corto discurso.

Derbez se despidió de "Hoy" en medio de un abrazo de todos sus compañeros (Foto: captura de pantalla/YouTube)

“Quería compartirles que con mucha tristeza me retiro de este programa. Tristeza y alegría porque me retiro a hacer lo que me encanta, que es hacer novelas, me encanta lo que hago. También me encantó estar aquí. Les quiero agradecer a todos ustedes y cada uno por el cariño que me dieron desde el primer programa. Fue tanto cariño que me quedé sin palabras”, dijo el hijo de Eugenio Derbez.

Después de despedirse con un semblante triste, sus compañeros lo abrazaron y agradecieron de su estancia dentro del matutino.

Pese a este fracaso, actualmente ha logrado adaptarse a otros programas como Miembros al Aire, donde la dinámica es más lenta y el programa no es en vivo.

