Thalía compartió el valeroso rescate de un animal que se ahogaba en su alberca y que otros matarían: “Pobrecito ser”

La cantante compartió en sus redes sociales cómo ayudó a un ratón a salir de su alberca

Thalía nuevamente llamó la atención de los internautas con un nuevo video en sus redes sociales, donde ya es conocida por siempre mostrar episodios graciosos y extraños de su vida. En esta ocasión, la cantante mostró cómo rescató a un ratón del campo que se encontraba en su alberca.

A través de TikTok e Instagram, Thalía compartió su nueva aventura con un ratón que se encontró en su casa. Según relató en el video, vio al roedor en la alberca, flotando, por lo que se acercó pensando que era una rana nadando. El animal no hacía ningún movimiento, por ello es que la cantante decidió buscar una forma de ayudarlo a salir del agua.

La solución que encontró la intérprete de No me acuerdo fue llevar varias servilletas de cocina para meterlas al agua y que el ratón encontrara su camino hacia las afueras de la alberca.

Thalía logró sacar al ratón con servilletas de cocina (Foto: captura de pantalla/TikTok)

Después de unos segundos de introducir parte de las servilletas, cuando se encontraban lo suficientemente cerca de él, el redor saltó hacia ellas y después salió del agua.

“Lo salvamos. ¿Estás bien? ¿Estás bien, precioso? Okay, hermosura, bye. Pobrecito ser, ¿cómo puede ser este serecito? Oye, ¿estás bien? Se está secando, refugiándose”, dijo la también actriz mientras veía como el animal intentaba secarse entre el pasto.

En el video que alcanzó en TikTok los más de 480 mil “me gusta”, algunos usuarios reaccionaron, haciendo mofa de la situación.

“El ratón con sus compas: no saben a quién me encontré en la alberca”, “Imagínense ser salvados por la mismísima Thalía”, “Thalía en su mansión tiene ratones entonces ya no me awuitare por los que salgan aquí en casa jajaja”, “¿Qué marca serán esas servilletas? Muy resistentes”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

La felicitación de Thalía a Tommy Mottola

Con este montaje Thalía felicitó a su esposo (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Otro de los últimos posts graciosos de la protagonista de Marimar fue la felicitación que compartió para su esposo, el productor Tommy Mottola, por su cumpleaños 73. Con el gran sentido del humor que la caracteriza, se transformó en la Cenicienta, mientras que a él en su Príncipe Azul.

Thalía logró que ambos se convirtieran en una de las parejas más famosos de las cintas de Disney con un montaje, acompañado de So this is love, el tema principal del filme La Cenicienta. En su dedicatoria, lo felicitó y le deseó lo mejor.

“Feliz cumpleaños a mi amor @tommymottola. Un año más celebrando a mi príncipe azul. ¡Te amo! Te deseo mucha salud, felicidad y amor en este nuevo año de vida. Tus hijos y yo celebramos tu vida, mi amor”, se lee en la publicación.

Pasaron sólo unos minutos para que el productor respondiera a la felicitación de su esposa con un el mensaje: “Wow mi princesa de cuento de hadas, mi luz, mi amor, toda mi vida‼️‼️”.

La colección de Barbies de Thalía

La cantante compartió que agregó una nueva muñeca a su colección (Foto: captura de pantalla/ Instagram)

También recientemente compartió su enorme colección de Barbies, la cual ya había comentado que tenía, pero en esta ocasión presumió que había adquirido una nueva muñeca, la cual le había gustado ya que presenta una figura más realista de la figura femenina.

“Una Barbie nueva para mi colección. Ustedes no deben de saber esto, pero tengo más de 500 Barbies en una colección que empecé hace muchos años, pero esta es diferente y creo que puedo decir que es mi Barbie favorita, me encanta el cuerpo ¡bravo! Barbie por hacer una Barbie tan hermosa y más realista”, comentó.

SEGUIR LEYENDO: