Metro CDMX: dónde ver la exposición gratuita “Una Pincelada de Rock”

Personajes musicales como Gorillaz y Bowie comparten espacio en la exhibición gratuita de Manuel Padua

Dentro de las instalaciones del metro de la Ciudad de México se puede apreciar un poco del trabajo del pintor mexicano Manuel Padua, mostrando a grandes e icónicos exponentes del rock y pop culture. Ubicada en la Línea 1 del metro en la terminal Tacubaya se podrá disfrutar de la exposición Una Pincelada de Rock, estará disponible hasta el mes de agosto en un horario de 5 AM a 12 PM de lunes a domingo.

El artista mexicano estuvo trabajando durante la pandemia para poder ofrecerle al público material selecto y en esta ocasión ilustró exponentes musicales como David Bowie, Amy Winehouse, Rita Guerrero, Gorillaz, Thom Yorke y Gustavo Cerati.

El STC a través de su departamento de cultura, realizó la invitación al público en general que transite por la estación Tacubaya a tomarse un momento para estimar la exposición Una Pincelada de Rock, en la cual se homenajea a íconos de la música tanto de carácter nacional como de habla hispana.

La exhibición se estrenó el pasado 19 de abril y se compone de 30 piezas de arte plasmadas en acrílico sobre tela, con medidas de 120 cm por 80 cm, donde se muestra de manera espectacular y colorida el rostro de muchos grandes del rock mundial y también español.

Los contrastes de colores utilizados en sus lienzos como Rita Guerrero es lo que destaca en su exposición Foto: Twitter @FILTERMexico

Sin embarga esta no es la primera ocasión en que Manuel Padua expone en los pasillos del Metro, así como en espacios públicos. En junio de 2020 puso una exhibición en la estación Jamaica de la Línea 9, el nombre con la que se encontraba fue Iconos en Color y en ella se encontraron 30 cuadros ilustrados de matices y vitalidad, ilustrando los rostros de importantes figuras en el ámbito musical, cinematográfico y de la televisión.

En aquella ocasión en sus lienzos aparecieron personajes como Frida Khalo, Cantinflas y Antonio Aguilar, los cuales tuvieron su propio cuadra creado por las manos del egresado de la Escuela del Museo de la Caricatura.

Hace un par de meses en la Fundación Sebastián se exhibió su exposición Resiliencia, en la que mostró parte del trabajo realizado durante parte de su encierro en la pandemia, incluyendo hasta escenas religiosas.

Aún se desconoce hasta que día del mes de agosto se podrán apreciar en el metro los cuadros como el de Cerati, del pintor mexicano Manuel Foto: Twitter @FILTERMexico

Actualmente se puede disfrutar de Una Pincelada de Rock ubicada en las instalaciones del Metro Tacubaya, la cual colinda con la Línea 9, la Línea 1 y Línea 7 en el horario de operaciones de servicio de transporte. A pesar de el Gobierno de la CDMX anunció vía Twitter que estará vigente hasta el mes de agosto, no se ha dado a conocer el día en dejará de estar disponible, solo queda estar al pendiente de las redes sociales de las autoridades, del metro o del artista para conocer esa información.

La razón por la que escogió el mes de julio para estrenar su exposición se debe a que el día 13 se celebra el Día mundial del Rock, fecha en la que se conmemora los históricos conciertos de Live Aid del año 1985.

En dichos conciertos se presentaron algunos músicos de los que ilustro como Bowie, Elton John, Paul McCartney, Joan Baez, Madonna y las bandas como Queen, The Rolling Stones, Black Sabbath, Led Zepelin, The Who y U2, quienes se presentaron en Filadelfia y Londres con el objetivo de recaudar fondas en beneficio de Etiopía y Somalia, países africanos que atravesaban una crisis severa de hambruna.





