Paola Rojas dijo adiós a Radio Fórmula, luego de 15 años

La periodista Paola Rojas por medio de un clip en Instagram anunció oficialmente su salida del programa Radio Fórmula, aprovechó para agradecerle a sus compañeros, al programa y a la audiencia por el tiempo que la acompañaron.

La periodista Paola Rojas anunció oficialmente este miércoles 13 de julio su salida de la parrilla de programas de radio de Grupo Fórmula, recalcando que se trató de una decisión personal.

Durante la emisión de su programa por la tarde se mostró agradecida con la empresa, con el fallecido Don Rogerio Azcárraga, sus compañeros y la audiencia.

En repetidas ocasiones reiteró que fue su decisión salir del programa pues busca tener más tiempo con su familia, sin embargo no se alejará tanto de los medios de comunicación pues piensa emprender un podcast personal.

Paola Rojas y Jaime Núñez fueron quienes estrenaron en el mes de febrero el programa Juntos, que se transmite de lunes a viernes en el horario de las 5 de la tarde por radio. El objetivo principal de su programa era buscar la cercanía y complicidad con una audiencia que quería estar bien infirmada.

La conductora con más de 15 años de trayectoria decidió dejar los medios de comunicación para poder pasar más tiempo con sus hijos Foto: Ig/@paolarojas

La conductora que lleva más de 15 años al aire anunció su salida del aire, conmovida y al borde de las lágrimas, la presentadora de 45 años de edad, reveló que abandona su trabajo por una razón importante del corazón.

Por medio de una transmisión en vivo publicada en su cuenta oficial de Instagram, la periodista confesó a sus seguidores que sale del aire y se despidió de sus radioescuchas por un motivo de fuerza mayor: el querer dedicar más tiempo a sus hijos Paulo y Leonardo.

Paola recordó momentos especiales del tiempo en el que hizo radio: “Me despido de Grupo Fórmula. Es esta mi última transmisión, mi ultimo programa en esta empresa que ha sido mi casa desde hace más de 15 años. Hace un rato estaba revisando y haciendo memoria, cuando se mueve el corazón y el alma, tengo más años de mi vida haciendo radio que no. Empecé siendo menor de edad y nunca paré, empecé a los 17. Solo dejé de hacer radio en un par de lapsos que viví fuera del país”.

A pesar de que ya no se encontrará bajo la tutela de algún medio oficial, se va a dedicar a realizar su propio podcast, donde además de todo no tendrá que seguir reglas Foto: Ig/@paolarojas

Explicó que por primera vez estará fuera del medio de la radio totalmente: “Es momento de agradecer lo que han sido estos años, explicarles un poco porque la audiencia merece respeto y una explicación. Hace ya tiempo que venía conversando con ejecutivos de Radio Fórmula con este horario de la tarde que atropella mi vida familiar, lo digo con toda apertura. Quiero que las tardes sean para mis hijos, estar cercana a ellos”, recordando que a pesar de que no va estar bajo la tutela de una empresa, se va a aventurar a crear su propio podcast para seguir estando en contacto con su público.

Comentó que esa decisión le permitirá estar con sus hijos por la tarde y ser dueña de su tiempo, además de que otro beneficio de estar en redes sociales es que no tendrán que seguir las reglas, ya que el tiempo no será presión ni habrá límites ni editorial y por el momento ese es su mayor anhelo.

La presentadora finalmente envío un conmovedor mensaje lleno de agradecimiento a su equipo y a la audiencia.

“Me despido de Radio Fórmula. Emocionada sí, porque sé que en los medios digitales hay un gran futuro y bueno, insisto, estoy emocionada. Quiero agradecerle a mi equipo sobre todo porque hemos trabajado juntos tantos años, tantos lugares y yo me vinculo emocionalmente. no son solamente mis compañeros, son mis amigos e incluso familia. Esto me va a costar trabajo pues los quiero mucho”, dijo con la voz entrecortada y reiterando que tomó la decisión correcta, esperando a ver por lo que sigue en su carrera.

