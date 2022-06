Con Karla Díaz y Flor Rubio: filtraron supuesto elenco de MasterChef Celebrity México 2022

MasterChef Celebrity México se estrenará a finales de 2022 (Fotos: Instagram/@karladiazof/@florrubiooficial/@masterchefmx)

TV Azteca sigue apostando por los reality shows como su principal atributo diferenciador de otras televisoras, pues la producción de telenovelas ha quedado a segundo plano, incluso ha optado por retransmitir sus más grandes clásicos en vez de producir nuevos.

La Casa de la Música también es de la gastronomía mexicana y prueba de ello es que tras la final de La Voz Kids 2022 se estrenó La Voz México, así como ahora con el cierre de MasterChef Kids en su edición conducida por Tatiana fue anunciado que tendremos a finales de año una nueva edición con algunas de las celebridades del espectáculo mexicano más importantes y controversiales: MasterChef Celebrity regresa.

Ante la emoción de los televidentes por ver en grandes aprietos a los famosos, algunos nombres han comenzando a sonar con gran fuerza en redes sociales, después de que el Villano del Espectáculo revelara algunos de los artistas que estarán en la versión más divertida y controversial de la franquicia adquiera por la televisora del Ajusco. Otro dato importante que habría confesado, antes de tiempo, está relacionado a la fecha de inicio de grabaciones, que aparentemente será en menos de una semana.

“La primera semana de julio arrancan las grabaciones de la segunda temporada de Máster Chef ¿Celebridades? Ya estoy haciendo pesquisas para dar en exclusiva los nombres de las celebridades que participarán en dicho programa de cocina. Mientras eso ocurre le informo que entre quienes hicieron casting están Carlos Quirarte, Karla Diaz, Flor María Natividad Rubio Loya de Amador Martínez González, Rafael Serdán y Curvy Zelma”, se lee en la columna de Alex Kaffie.

Flor sigue en "Venga La Alegría" (Foto: Instagram/@florrubiooficial)

En redes sociales rápidamente la notica ha escandalizado pues tras la última edición de la franquicia, las expectativas por repetir la misma fórmula que fue del agrado de los televidentes, es suplicada en los perfiles oficiales de la empresa de telecomunicaciones, pues a diferencia de los académicos 2022 que han sido reprobados, se espera la selección oficial del elenco sea la adecuada para que no pase “sin pena ni gloria”.

“Hace solo unas horas vi como Pati Chapoy se fue en contra de quien pensó que hacer La Voz México y La Academia al mismo tiempo era buena idea y si ella lo dice es por algo”. “Después del mal casting que hicieron con los nuevos académicos tenemos toda la fe en que los famosos de MasterChef sí seleccione a los mejores famosos o los que hagan esa química controversial o divertida que ya vimos en su edición pasada”. “No me imagino a la tía Flor en el concurso pero de verdad que ella es mi gallo”. “Tendremos a nuestre Karlite Diez [sic] en TV Azteca y para ser sincero eso me emociona millones porque después de su paso por La Más Draga creo que todos hemos visto su gran crecimiento como una artista y no solo como integrante de JNS”, expresaron en Twitter.

La modelo haría su debut en el reality (Foto: Instagram de Curvy Zelma)

De “La Más Draga” a convertir YouTube rosa y ahora conquistar TV Azteca

Tras la supuesta revelación de elenco, el nombre de Karla Díaz, integrante de JNS, se ha convertido en el más mencionado con referencia a la nueva temporada del reality show de la televisora del Ajusco. Entre los principales motivos se encuentra el gran cariño que el público de los años 90 le ha dado desde su integración a la banda que tiene también como integrantes a Angie Taddei, Melissa López y Regina Murguía, así como el amor incondicional de la comunidad LGBT+.

Karla fue conductora de "La Más Draga" 3 (Foto: Epik)

Su paso por el reality show de Drag Queens más famosos de México y Latinoamérica la proyectó como una nueva celebridad entre el gusto de audiencias con menor edad a las que escuchaban sus clásicos Me Haces Tanto Bien, Entre Azul y Buenas Noches y Enferma de Amor, pues el carisma que tiene para conducir le ha permitido consagrarse como un nuevo ícono LGBT+.

