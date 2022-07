Joy Huerta confesó que previo a casarse con Diana Atri jamás había sentido atracción por otra mujer

Joy Huerta compartió detalles de cómo (Foto. Instagram/@joy)

Joy Huerta no solo es la querida integrante de Jesse & Joy, sino también una de las pocas artistas femeninas abiertamente LGBT+ en México. Por ello, todo lo relacionado a su vida personal siempre se convierte en tendencia pues tras haberse casado con Diana Atri y formar una tierna familia -donde actualmente tienen dos hijos- el interés del público se mantiene firme.

En la más reciente entrevista que le realizaron al dúo responsable de grandes éxitos musicales como La De La Mala Suerte, Dueles y ¡Corre!, Jesse & Joy -que comparte con su hermano Jesse Huerta-, por parte de Yordi Rosado en su programa para YouTube, la cantante detalló cómo conoció 11 años atrás a la que ahora es su esposa, pero un peculiar dato ha convertido su nombre en tendencia.

La cantante confesó que antes de Diana tuvo varios novios de chocolate, pero en cuanto el presentador le preguntó sobre relaciones femeninas, su respuesta indicó que jamás había tenido una relación lésbica, nunca salió con otra mujer, ni siquiera sabía que se podía enamorar de una, palabras que han sorprendido a sus miles de fans y que al explicar el motivo, conmovió a la comunidad LGBT+.

La cantante aseguró que antes no tuvo una relación con otra mujer (Foto: Instagram/@joy)

“Tuve noviecitos, ya sabes, uno de chocolate, pero nada serio hasta que conocí a Diana”, expresó antes que Rosado le preguntara “¿Nunca te habías enamorado tan cañón?” a lo que agregó: “No. Ella y yo nos conocimos por amigos en común y fue una conexión intensísima, pero diferente sabes porque también un poco dentro de la sociedad como que cada vez más se está abriendo la posibilidad de ver a una persona como una persona y no su sexo y su género”.

A lo que continuó mencionando: " Sin eso en mente, yo nada más la conocí y dije ‘Que conexión tan fuerte’ y fuimos amigas unos meses, de que nos hicimos las mejores amigas, y fue cuando una persona en común hizo un chiste súper homofóbico y en ese momento fue de ' No mam*s, claro, ‘, su chiste no fue gracioso pero lo que yo estoy sintiendo es eso, estoy enamorada de esta mujer”.

El presentador de La entrevista con Yordi Rosado no dudó en seguir preguntado sobre su vida amorosa, previo a que se convirtiera una mujer casa, por lo que el tema de otras novias regreso: “No (no salió con otras chicas), al final yo nunca tuve un tabú, yo siempre pensé ‘La gente se enamora de la gente’, pero nunca me vi en una circunstancia así, nunca pensé que me iba a tocar conocer el amor de una persona y no de la carroza en el que viene el alma de la persona”, externó.

Joy Huerta aseguró que el tema de la sexualidad nunca lo vio como un tabú (IG: joynadamas)

A pesar de venir de una familia conservadora donde la religión era muy importante para sus padres, Joy Huerta siempre tuvo grandes inquietudes por la libertad sexual y el amor en todas sus formas de expresión, por lo que desde niña lo hacía saber: “Con todo y que tuvimos papás religiosos, incluso se lo preguntaba a mi papá porqué cuestionaba mucho e incluso me decía que en la biblia no sé qué, y yo de ‘¿Y qué te importa?’, al final dos personas tras puertas cerradas con un acuerdo mutuo en consentimiento que sean felices”.

Jesse & Joy rompieron en llanto al recordar la muerte de su padre

Jesse & Joy estuvieron en la más reciente edición de La entrevista con Yordi Rosado Foto: YouTube/@YordiRosado

En la charla que duró poco más de dos horas, Jesse quien es el mayor de los hermanos contó que el terrible suceso se dio justamente cuando decidieron tomarse unas vacaciones: “Vuelvo a hablar al teléfono de mi papá y me contesta un señor super ‘random’ y me dice: ‘Es que el señor de este teléfono acaba de sufrir un accidente’ yo lo primero que pensé ‘A lo mejor iba en el coche y se le bajó la azúcar’”, desafortunadamente falleció tras sufrir un infarto fulminante.

