Jesse & Joy rompieron en llanto al recordar la muerte de su padre: “Estaba en la calle, fue una cosa fulminante”

Una de las agrupaciones que se ha ganado el cariño del público mexicano desde su creación en 2005 por los hermanos Jesse y Joy Huerta Uecke en la Ciudad de México tuvo la oportunidad de estar en uno de los programas de entrevistas más importantes de los últimos años con Yordi Rosado.

En la más reciente emisión de La entrevista con Yordi Rosado los dos cantantes contaron uno de los momentos más difíciles que vivieron en el ámbito personal fue la muerte de su padre, pues fue algo “sorpresivo” y más porque se encontraba fuera de su hogar.

En la charla que duro poco más de dos horas, Jesse quien es el mayor de los hermanos contó que el terrible suceso se dio justamente cuando decidieron tomarse unas vacaciones, pues tenían poco más de 3 años que iban de gira en gira y la primera en contactarlo fue su madre: “Es la primera vez que me sentí un adulto”, contó.

“Vuelvo a hablar al teléfono de mi papá y me contesta un señor super ’random’ y me dice: ‘Es que el señor de este teléfono acaba de sufrir un accidente’ yo lo primero que pensé ‘A lo mejor iba en el coche y se le bajó la azúcar’”, relató mientras su madre se encontraba en Centro Coyoacán en vísperas de fin de año.

Más adelante el músico relató que volvió a hablar al teléfono de su papá y le pidió a la persona que contestó que por favor le diera un chocolate, pues seguramente se le había bajado la glucosa a su papá quien fue diabético por 30 años.

El intérprete de 39 años ya a punto de llegar al centro comercial donde falleció su padre, contactó a su médico de cabecera con el enfermero para que le explicara bien qué es lo que estaba sucediendo, poco después el médico le regreso la llamada y le comentó que su padre había sufrido un infarto fulminante el cual le quito la vida en un abrir y cerrar de ojos.

“Me regresan la llamada y me dicen antes de llegar ‘Tienes que ser fuerte para tu mamá, para tus hijos para tu hermana’ [...] por ley no te puede decir por llamada porque pueden ocasionar un accidente, y me dicen tu papá sufrió un infarto fulminante. Voy llegando y así como de películas, lo acordonaron con unos cartones de publicidad”, rememoró.

El reconocido compositor explicó que uno de los deseos de su progenitor era fallecer sin sufrimiento y que al llegar tenía una ligera sonrisa en el rostro, por lo que piensa que él se fue tranquilo. Sin embargo, ahondó en que lo difícil en su momento fue hablar con su hermana quien en ese entonces se encontraba de viaje en Estados Unidos con las integrantes de Ha*Ash.

“Le habló a Joy y pensé ¿cómo le digo a mi hermanita menor que papá ya no está? ¿Cómo le digo?”, relató con la voz entre cortada y entre lágrimas.

Por su parte, la intérprete de Dueles, La de la mala suerte, Me soltaste y varias más ya tenía un mal presentimiento: “Papá ya no está [...] Dime las palabras, no me puedes decir ‘papá ya no está’, necesito escuchar las palabras ‘pues es que sí, papá se murió”, subrayó.

Para finalizar, el reconocido guitarrista y músico recordó que una persona a quien definió como “un angelito” le avisó que el jefe de la policía ya se encontraba en camino porque al fallecer en un lugar público le tenían que hacer una autopista, sin embargo, un amigo de él se hizo pasar por el servicio funerario para evitar el procedimiento y poder llevarlo a su hogar.

