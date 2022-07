No hubo reconciliación: Arturo Peniche se divorciará tras 40 años de matrimonio

Arturo Peniche confirmó que la separación de su aún esposa es definitiva (Foto: Twitter@CarLon_2020)

Luego de que en 2020 Arturo Peniche sorprendiera al público al anunciar que, tras 38 años de matrimonio, estaba distanciado de su esposa Gaby Ortiz, de quien se alejó por un desgaste en su relación, el actor vivió periodos intermitentes con la madre de sus hijos.

A partir de aquella entrevista que brindó a Mara Patricia Castañeda donde explicó que no se sentía valorado en su matrimonio, Peniche y Gaby tuvieron algunos acercamientos, sin que el actor volviera a vivir en la misma casa familiar donde criaron a sus hijos, incluso en abril de este año la pareja viajó en un intento por arreglar sus diferencias.

“Están bien, están de viaje, ahí andan... Yo creo que la pandemia los fortaleció como seres humanos, los hizo madurar mucho y creo que también estar en soledad y poder pensar un rato, se vinieron tiempos difíciles para todo el mundo, entonces también creo que eso afectó mucho”, dijo Brandon Peniche, hijo de la pareja.

Apenas en abril de este año, la pareja viajó en un intento por reconciliarse (Foto: Instagram)

Sin embargo esta crisis matrimonial finalmente fue el detonante para que el actor y su aún esposa decidieran tomar “caminos separados”, pues están por llegar al divorcio. Así lo confirmó el primer actor, quien se casó muy joven con Gaby Ortiz.

“Arturo Peniche finalmente ya reveló que está solterísimo. Durante los últimos años estuvo que si se separaba, que si no, de Gaby Ortiz, su esposa por muchos años y mamá de sus hijos y se habían separado definitivamente, luego regresaron, luego que siempre sí, luego que siempre no y ahora él dijo que ya no va a haber una reconciliación, que él adora a su familia, que adora a su ex mujer, a sus hijos y a sus nietos, pero que ya no van a regresar y que van a estar cada uno por su parte”, comentó la periodista Martha Figueroa en días pasados en el programa Derecho de admisión.

Los aún esposos llegaron al altar en 1982 (Foto: Instagram)

Esta información fue confirmada por Arturo Peniche, quien declaró a las cámaras de Hoy:

“Estamos en buen camino, amo a mis hijos, amo a mis nietos y amo a la que fue madre de mis hijos, en este caso a Gaby, pero pues cada quien está haciendo su vida. Ella por su lado y yo por el mío, llevamos una sana relación, hasta ahorita es una relación de amistad y listo. Seguimos casados, yo creo que más adelantito vamos a enderezar ese asunto”, dijo en referencia a sus planes de divorcio.

Arturo Peniche descarta estar en busca del amor tras su separación (Foto: Instagram ;arturopenicheof)

Cuando el reportero de la emisión le preguntó que si su divorcio sería “en santa paz”, así contestó quien fuera protagonista de María Mercedes, al lado de Thalía.

“Espero que así sea, sí, fueron años de matrimonio el cual agradezco muchísimo y también yo di esos años de matrimonio”. Respecto a la posibilidad de volver a encontrar el amor, el actor de 60 años destacó que en estos momentos no piensa buscar una novia.

"Amo a Gabriela y por eso me quito, no sé a dónde vaya a llegar esto, no se a dónde vamos a parar", dijo Peniche en 2020 (Foto: Archivo)

“Yo pienso que el amor no se busca, el amor llega, pienso que puede llegar por cualquier lugar, no hay que buscarlo, él solito”, remató.

Justo en este momento definitorio en su vida, el actor estará presentado otra faceta a su público, una pocas veces explorada, la de cantante, por lo que la música será para Peniche una catarsis para expresar sus sentimientos.

“Aparte de ser entretenimiento para mí es un gozo, un placer y también, muchas veces, a través de lo que escribo, puedo hacer catarsis. La música tiene la gran posibilidad de que la puedes escuchar para enamorarte, para sentirte mejor, para relajarte y hasta para motivarte. Por eso piendo que con ella drenamos todos los sentimientos que puedan pasar por nuestro cuerpo y piel”, contó recientemente a TVyNovelas.

