La polémica razón por la que Cher grabó “Mamma Mia! Here We Go Again” en contra de su voluntad

"Mamma Mía" es considerado como uno de los musicales más exitosos y se ha presentado en teatros de todo el mundo y sus películas también son muy famosas. (Captura de pantalla Youtube: Universal Pictures)

Con más de 50 años de trayectoria, Cherilyn Sarkisian es considerada como una de las artistas más completas a nivel internacional gracias a sus aportes a la industria cinematográfica y musical. Desde que saltó a la fama en la década de los 60, ha logrado posicionarse como una fuerte representante del género pop con temas como Believe, After All, If I Could Turn Back Time y The Snoop Snoop Song, siendo esta última canción cuyo videoclip grabó junto a Winona Ryder y Christina Ricci -también conocida como Merlina por su papel en Los Locos Addams (1993)-.

Sin embargo, pocos saben que Cher -su nombre artístico- incursionó en producciones cinematográficas desde su juventud. Dentro de su filmografía se pueden encontrar inolvidables películas como Good Times (1967), su primera cinta donde unió la actuación con su pasión por el canto, pues se trata de un musical pop dirigido por William Friedkin. Su experiencia fue tan agradable que dos años después regresó para protagonizar Chastity (1969), un proyecto bajo la dirección de Alessio de Paola.

Gran parte del elenco principal participó en la segunda parte. (Foto: Universal Pictures)

Con el paso del tiempo colaboró en otras cintas como Si estas paredes hablaran (1996), Las brujas de Eastwick (1987), Hechizo de luna (1987), Sospechoso (1987), Máscara (1985), Mermaids (1990), Té con Mussolini (1999) y Burlesque (2010), por mencionar algunas de las más conocidas -cabe mencionar que gran parte de los proyectos que ha realizado para la pantalla grande son musicales-. Pero dentro de su extensa filmografía destaca Mamma Mia! Here We Go Again (2018), la esperada secuela y precuela del proyecto que llevó al cine la exitosa obra de teatro basada en las icónicas canciones de ABBA.

Aunque para ese momento la estrella ya contaba con gran experiencia dentro de musicales, todo parece indicar que para sus 72 años -edad que tenían cuando participó en dicha película- no estaba dentro de sus planes darle vida a Ruby Sheridan, madre de la intrépida Donna encarnada por Merly Streep. Y es que dentro de las curiosidades que rodean al musical cinematográfico resalta que la intérprete estadounidense fue “obligada” a colaborar.

Fue durante una visita a The Graham Norton Show donde Cher reveló que quien realmente tomó la decisión de su participación en Mamma Mia! Here We Go Again fue su representante y no ella como todo el mundo creía. Pero eso no fue todo, cuando se enteró desafortunadamente ya era demasiado tarde, pues su manager había aceptado sin consultarla, por lo que no tuvo oportunidad de considerar sus posibilidades, así que no le quedó más remedio que hacer su entrada triunfal durante la apertura del Hotel Villa Donna interpretando Fernando, tema que ABBA lanzó en 1976.

“La verdad es que mi agente me llamó por teléfono y me dijo directamente: ‘Vas a estar en la nueva película de Mamma Mia’ y después colgó sin más. No tuve otra opción”, declaró sin profundizar en detalles, por lo que actualmente se desconoce si hubiera aceptado o declinado en caso de tener la decisión en su manos.

Lily James interpretó a "Donna" durante su juventud. (Foto: Universal Pictures)

Durante la misma charla, la intérprete de Strong Enough comentó que en alguna ocasión alguien le preguntó si estaba de acuerdo con el papel que desarrollaría, ya que daría vida a una exitosa mujer de la tercera edad que sería la madre de Donna, es decir, de Merly Streep, quien tan solo es tres años menor que ella.

Cuando me preguntaron si me agradaba el papel les dije que sí, que estaba bien y que no había problema alguno

Pese a las verdaderas circunstancias detrás de su participación, Cher aceptó que estuvo feliz por volver a coincidir con la tres veces ganadora del Oscar a Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto por sus interpretaciones en La decisión de Sophie (1982), La dama de hierro (2011) y Kramer vs Kramer (1979), respectivamente. Y es que antes de Mamma Mía 2 tuvieron la oportunidad de compartir en Silkwood (1983).

"Donna" y sus amigas volvieron a interpretar algunos éxitos de Abba durante la segunda película. (Foto: Universal Pictures)

“Escuché que hablaste sobre cómo algunos actores estaban un poco [temerosos] sobre la idea de que Cher saliera a actuar [en Silkwood]”, comentó Graham Norton, a lo que la famosa intérprete respondió con total sinceridad: “En realidad fue terrible“.

“Fui a llamar a Mike Nichols [director del proyecto cinematográfico] y me dijo que estaban reproduciendo el tráiler de la película en Westwood y que tenía que ir a verla, así que dije: ‘Oh, estoy muy emocionada’, en realidad no hice eso, pero estaba muy emocionada”, contó.

Ya dentro del lugar tomó asiento y entusiasmada por su nuevo proyecto disfrutó del avance. Pronto comenzaron a aparecer los nombres de los protagonistas, entre quienes se encontraba ella, y entre aplausos para sus compañeros descubrió que no tenía el mismo nivel de aceptación en el público, una experiencia que terminó por romperle el corazón.

La cantante Cher, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

“Mi hermana, mi amigo y yo corrimos a verlo, estábamos sentados allí y muestran algunos clips. Luego dicen: ‘Conoces a Merly Streep’ y todos aplauden, luego dicen Kurt Russell y todos aplauden, luego dicen Cher y todos empezaron a reír, oh, y fue simplemente desgarrador”, comentó.

Con el corazón estrujado por las reacciones que provocó tan solo el adelanto, Cher regresó a su casa y llamó al director de la película, quien al conocer la preocupación que tenía la intérprete, no hizo más que brindarle unas palabras de aliento porque sabía el nivel de actuación que tenía y estaba confiado en que tarde o temprano el público la reconocería.

“Pero todo lo que seguía pensando era que todo el mundo lo hizo. Es tan orgánico que era solo la verdad. Llegué a casa y lo llamé [a Mike Nichols] y me dijo: ‘Pueden reírse al principio pero que no se reirán al final’”. Silkwood se estrenó en 1983 y el éxito fue tan grande que Cher fue nominada al Oscar, pero desafortunadamente no ganó, sin embargo, logró llevarse la estatuilla dorada a Mejor Actriz cinco años después por Hechizo de luna.

Mamma Mia! Here We Go Again resultó todo un éxito que no se hubiera logrado sin la participación de Cher, así lo compartió parte del elenco principal y miembros de la producción en una entrevista especial sobre la película.

“En cuanto ella salió, el reflector estaba sobre ella y cobró vida”, compartió Dominic Cooper (Sky). “Ella te hace estremecer”, comentó la productora, Judy Craymer. “Cada vez que le ofreces un papel a alguien debes tener un plan B, pero en este caso solo había una persona, Cher”, contó Oi Parker, escritor y director.

“Mi amiga Cher interpretando a mi madre, claro”, agregó Merly Streep con su característico sentido del humor. “Cuando solía escuchar ABBA, era fabuloso, me refiero a que la letra me atrapaba por completo. Son cosas que sentí un millón de veces, así que fue fácil cantar, recordó la intérprete sobre su número musical.

