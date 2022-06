Un verano sin ti: cuándo y a qué hora de México comenzará el evento online de Bad Bunny

El cantante nació el 10 de marzo de 1994 en Almirante, Puerto Rico. (Foto: REUTERS/Ricardo Arduengo)

Benito Antonio Martínez Ocasio -mejor conocido como Bad Bunny- sorprendió a sus millones de seguidores de redes sociales con una estupenda noticia. Y es que el próximo sábado 2 de julio realizará un live donde sus fans no solo podrán convivir con él, también tendrán la oportunidad de participar en algunas dinámicas que los llevarán a ganar premios y, aunque todavía se desconoce de qué se trata, se especula que podrían ser entradas para sus conciertos.

Fue durante la tarde del pasado miércoles 29 de junio cuando el intérprete de éxitos como Me porto bonito, Ojitos lindos, Efecto y Callaíta reapareció en su cuenta oficial de Instagram para extender una invitación a sus más de 40 millones de seguidores con motivo de Un verano sin ti -nombre que también corresponde a su más reciente álbum-, un en vivo que tiene programado dentro dicha plataforma.

“Hola, espero que estén disfrutando el verano... paso para decirles que este sábado a las 6:00 pm haré el ig live de #UnVeranoSinTi”, escribió en su publicación.

El intérprete lanzó su invitación desde la playa, mientras disfrutaba del sol, la arena y una bebida, así lo presumió a través de las fotografías que colgó dentro de su publicación. Fue en una de estas imágenes donde colocó más datos del evento, gracias a ello se sabe que el live se realizará el próximo fin de semana en punto de las 18:00 horas centro de Puerto Rico.

“Habrá juegos, premios y muchas sorpresas. Las papitas, los refrescos y el alcohol lo tienen que traer ustedes. Recuerden cargar su celular”, escribió sobre una fotografía.

Todos los usuarios de redes sociales que deseen seguir el evento podrán hacerlo, solo tienen que acceder a su cuenta de Instagram y estar al pendiente de las indicaciones. La hora del evento varía dependiendo el país, así mientras que en el centro de México comenzará en punto de las 17:00 horas, en el norte dará inicio a las 16:00 horas.

Las reacciones no se hicieron esperar y pronto la caja de comentarios se llenó con halagos, confirmaciones y aplausos para el cantante por la dinámica que planea hacer. De hecho, algunos usuarios de la plataforma comenzaron a especular sobre la posibilidad de que los premios sean entradas para sus próximos conciertos.

“Confirmo asistencia in the live”. “Unas ganas de ser el sorbete”. “Ya necesitamos música nueva Benito”. “El único live que iremos de Bad Bunny”. “Bueno, como que Instagram se romperá el sábado un poco después de las 6 de la tarde”. “Que rife entradas para el concierto”. “Batería al 100%”. “Aunque sea a ese asistamos”, escribieron.

La polémica opinión de Christian Nodal sobre Bad Bunny

Después de que Christian Nodal estuvo envuelto en el escándalo por su reacción a un comentario que lanzó J Balvin sobre su nuevo look, el intérprete del regional mexicano se atrevió a opinar sobre otro exponente del género urbano, Bad Bunny. Fue durante una entrevista que cedió para la revista Rolling Stone donde se refirió respecto al reggaetón.

“Respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejad*s y decir estupidec*s hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, ‘Si tu novio no te mama el culo, pa’ eso que no mame’, pero hay que tener talento para hacerlo”, declaró en referencia a Safaera, una de las canciones más populares de Bad Bunny.

“Yo no me sentiría orgulloso cantando otras cosas y por esto esta cultura tiene que seguir, porque es lo bello de la vida. Claro, las marcas, cantar de drogas, cantar de ropa, está bien, pero de eso no se trata la vida. No todo el tiempo se puede vivir de fiesta. A mí me gusta mucho el mensaje que da mi género, está muy apegado a la realidad. Es un género muy bondadoso”,agregó en defensa del regional mexicano.

