El día que Paul McCartney cantó para casi 200 mil personas en México

Paul McCartney ondeó la bandera de Inglaterra junto a la de México (Foto/Gettyimages)

En 2012, Paul McCartney ofreció un concierto gratuito en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, el evento se realizó el jueves 10 de mayo, por lo que coincidió con la celebración del Día de las Madres, la importante fecha fue conmemorada por el mismo músico, quien dedicó canciones a las “Mamacitas” e incluso gritó un “¡Viva México, cabr*nes!”

El concierto del ex beatle que cumple 80 años este 18 de junio se extendió por tres horas y 20 minutos extra; además, reunió a casi 200 mil asistentes, cabe señalar que no todos lograron ingresar a la explanada del Zócalo, por lo que tuvieron que permanecer en las calles aledañas al mismo y ver a McCartney a través de pantallas.

Algunos asistentes disfrutaron el concierto desde las calles aledañas (Foot: instagram/@quetzaleen)

Incluso algunas avenidas del cuadro principal del Centro Histórico fueron cerradas desde el día anterior al evento; el servicio de la estación del metro Zócalo también fue cerrado temporalmente. El evento fue organizado por el gobierno del entonces Distrito Federal, que se encontraba al mando de Marcelo Ebrard Casaubón, actual secretario de Relaciones Exteriores.

El músico abrió su concierto con el tema Hello, Goodbye, el cual escribió y compuso en coautoría con John Lennon hacia 1967. En el evento, lució un traje rojo y cuando se acercó a la mitad de su repertorio, se lo quitó para dejar al descubierto una camisa rosada y sus tirantes.

La plancha del Zócalo estuvo llena (Foto: EFE )

Uno de los momentos más memorables del concierto gratuito de Paul McCartney fue su interpretación de Live and Let Die, ya que decenas de fuegos artificiales iluminaron completamente la plancha del zócalo y parte de la estructura de la Catedral Metropolitana, la cual estaba a espaldas del escenario.

Así fueron los fuegos artificiales mientras McCartney tocaba Live and let die (Foto/Gettyimages)

Live and let die (Foto/Gettyimages)

Sumado a eso, el autor de Yesterday llenó de sorpresas el evento, pues tocó con instrumentos emblemáticos; es decir, su característico bajo Hofner y su colorido piano vertical pintado por el artista Duddley Edwards.

Además, el músico inglés interpretó el tema Ob-la-di, Ob-la-da con el mariachi Gama 1000, de esta manera los músicos se convirtieron en los primeros mexicanos que tocaron con McCartney.

Paul McCartney deleitó a sus fans en el Zócalo Capitalino el 10 de mayo de 2012

También le rindió homenaje a su mejor amigo John Lennon, asesinado por Mark Chapman el 8 de diciembre de 1980; para recordar al músico compositor de Imagine, tocó un popurrí de Give Peace a Chance y All You Need is Love; también cantó Here Today, tema que escribió tras el fallecimiento de su colega desde la adolescencia.

McCartney deleitó a sus miles de fans con diversos temas de The Beatles; la banda liverpooliana con la que alcanzó el éxito en la década de los sesenta. Algunos de ellos fueron Hey Jude, Get Back, All My Loving, Paperback Writer, Helter Skelter, Lady Madonna y A Day in The Life.

McCartney con el Mariachi Gama 1000 (Foto/Gettyimages)

Todo esto sin dejar de lado sus exitosas canciones con Wings, banda en la que tocaba con su entonces esposa Linda McCartney, como Jet y Hope of deliverence. También tocó algunos de sus temas en solitario como My Valentine.

Mientras Paul cantaba, tarareaba e incluso jugaba con la interacción de su público entre canción y canción, los asistentes gritaban todo tipo de porras, vitoreos y coros en señal de apoyo, algunos de ellos fueron: “Olé, olé, olé; Sir Paul, Sir Paul” y “Paul para presidente”.

Algunas personas pidieron a Paul para presidente (Foto: AP)

Un par de horas antes de que iniciara el evento, alguien de los edificios aledaños desplegó una manta con el rostro del entonces candidato priista Enrique Peña Nieto, por lo que se llevó un abucheó emitido por algunos asistentes, la misma imagen volvió a relucir durante el show.

Otra combinación de canciones fue el medley con el que finalizó su concierto, es decir, la unión de Golden Slumbers, Carry That Weight y The End, todas en el mismo orden que en el álbum Let it be de 1969, el cuál marcaría los momentos más tensos previos a la separación de The Beatles.

