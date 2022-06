La furiosa reacción de Tom Hanks con un fan que se acercó mucho a su esposa

El actor Tom Hanks reacciona exaltado después de que la multitud que lo seguía tropieza a su esposa.

Tom Hanks es uno de los actores más queridos de Hollywood, sus papeles como Forest Gump, del Capitán John H. Miller en “Salvando al Soldado Ryan’', o de Chuck Nolan en “Náufrago”, no sólo son la muestra de sus excelsas capacidades actorales, sino lo icónico que se han convertido muchos de sus personajes.

El actor es conocido, entre tantas otras cosas, por ser una persona amable y cercana con sus fanáticos, así como un hombre devoto de familia, por lo que un último episodio viral donde aleja furiosamente a una multitud tras tropezar con su esposa, ha dejado sorprendido a todo el mundo.

Las imágenes muestran a Hanks saliendo de un restaurante en Midtown, Nueva York, junto a su esposa Rita Wilson, con quien está casado desde 1988. De repente, un gran grupo de personas comienza a abalanzarse sobre ellos, muchos con celulares en la mano, tratando de acercarse al actor mientras graban el momento.

Hanks se muestra tranquilo y sonriente entre sus admiradores, dejando algunas postales y saludos para el recuerdo, pero en un momento un fan demasiado entusiasta trata de avanzar entre la multitud cargando un bolígrafo y un balón parecido al icónico “Wilson” de la película “Náufrago”.

El fanático en busca de su autógrafo tropieza con el resto de la multiud y llevaba una gorra de béisbol y gafas de sol parece irrumpir accidentalmente en Rita por detrás, empujándola con el hombro por la espalda. Ella grita y pierde el equilibrio por un momento, pero se las arregla para mantenerse en pie mientras dice “basta” y levanta las manos.



En ese instante el calmado Tom, acostumbrado al asesino de su fanaticada, cambia drásticamente, y su instinto protector sale a flote. Él detiene a todos los fanáticos, pone su mano en el pecho de uno, el que estaba más cerca de Rita, y grita furiosamente “Back the f***ck up” (“retrocedan mierda”)

Y luego, la estrella de Forrest Gump se volvió hacia la multitud después de ver cómo estaba su esposa y volvió a gritar: “Esa es mi esposa. Retrocedan”.

El ganador del Oscar, Hanks, parece empujar el a un fanático hacia atrás y levanta las manos hacia la multitud en un intento por calmar la escena.

“¿Derribar a mi esposa?” dice, luciendo muy frustrado y exasperado mientras mira fijamente al grupo reunido.

Luego, Hanks y Rita son conducidos por seguridad a un vehículo que los espera, mientras un fanático grita “lo siento por Tom”.

Otra persona en la multitud comenta, “vamos, hombre” y uno agrega “¿qué están haciendo aquí?”.

Tom y Rita habían cenado juntos después de asistir a la proyección de su nueva película, Elvis.

Hanks, ha participado en una gira publicitaria mundial vertiginosa para la nueva película.

Tom y Rita han estado casados durante 34 años y tienen dos hijos, Chet, de 31 años, y Truman, de 25 años.



La pareja se conoció por primera vez en el set de comedia Bosom Buddies de ABC en 1981.

Se hicieron buenos amigos y se reunieron una vez más en el set de la película de comedia de John Candy, Volunteers, cuatro años después, en 1985.

Rita es una actriz y cantante que ha aparecido en películas como “Sleepless in Seattle’' y “Jingle All the Way”.

También trabaja entre bastidores, siendo productora ejecutiva de la película de “¡ABBA Mamma Mia!” y su secuela “Mamma Mia! Aquí vamos de nuevo”.

Después de separarse de su primera esposa, Samantha Lewes, en 1987, Tom y Rita se juntaron y se casaron en 1988.

Hablando sobre su matrimonio, Tom le dijo a US Weekly en 2019: “Nos casamos, nos comprometimos, nos amamos y trabajamos duro en nuestra relación.

“No solo nos amamos, nos gustamos mucho, nos gusta estar juntos, nos apoyamos y mantenemos abiertos los canales de comunicación. Eso siempre es importante”, expresó.

Y mientras tanto, Rita le contó a Piers Morgan en 2012 sobre uno de sus momentos más dulces como pareja.



“Estábamos tomados de la mano y estábamos esperando que cambiara el semáforo. Y me miró y dijo: ‘Sabes, solo quiero que sepas que nunca tienes que cambiar nada de quién eres para estar conmigo’”, contó.

En los últimos días se ha rumorado mucho sobre la salud de Hanks luego de que se hiciera viral un video donde supuestamente le tiembla la mano, pero la enérgica reacción en defensa de su esposa parece disipar esas preocupaciones.

El video que apareció ayer parecía mostrar al hombre de 65 años temblando mientras hablaba en el estreno de Elvis.

