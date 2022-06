María Inés Guerra será compañera de Gustavo Adolfo Infante en De Primera Mano

Foto: Ig/@mariainesguerran

Fue hace unas semanas cuando se dio a conocer que Mónica Noguera dejaría de formar parte del cuadro de presentadores del programa De primera mano, emisión liderada por Gustavo Adolfo Infante para Imagen Televisión.

Tras cuatro años de hacer mancuerna con el polémico periodista, la presentadora anunció su salida del show, sin embargo, dijo que no se iría de la televisora, donde pronto se incorporará a otra emisión.

“De Imagen Televisión no me voy: me verán probablemente con Ciro, con Paco Zea, con Sale el sol, con Yuri. De Imagen no me voy, de aquí a viejita, espero”, reveló la presentadora. “Pero ahí les va: sí me voy la semana que entra, el próximo martes, a Madrid. Pero les tengo una sorpresa, más adelante les voy a decir a dónde me voy”, expresó el 26 de abril la comunicadora.

Noguera estuvo casada con Memo del Bosque (IG: monanoguera)

Posteriormente, Mónica le dedicó unas palabras a Gustavo Adolfo: “Le voy a decir algo: él me trajo a esta empresa, así que se aguanta y me quedo por alguno de estos foros, ya te amolaste”. Por último, el periodista señaló: “Habrá cambios y en breve usted será testigo”.

Días después, Noguera viajó a Madrid para reportar aspectos de una entrega de premios: “Nos vamos a Madrid @ImagenTVMex cobertura de Premios Platino. Una noche para celebrar lo mejor de la cinematográfica de habla hispana y portuguesa”.

A partir de entonces, en la emisión vespertina conducida también por los periodistas Addis Tuñón y Lalo Carrillo aparecieron conductoras invitadas en ausencia de Noguera. La sala de De primera mano vio desfilar a presentadoras como Tefi Valenzuela, Claudia Silva y Lili Brillanti.

(Foto: Instagram de Addis Tuñón)

Al paso de las emisiones, y ya con la incorporación de Mónica Noguera, el programa también recibió a María Inés Guerra, quien acudió para hacer promoción de su libro infantil recién lanzado Siente y canta con María Inés, además, se integró a los conductores fijos del programa para comentar las notas de espectáculos.

Ahora, tras su aparición, se ha revelado que es la egresada de La academia quien suplirá a Mónica Noguera de manera definitiva, según lo dio a conocer el periodista Gil Barrera. Así lo comunicó:

“Estoy en posibilidad de confirmar que María Inés Guerra sustituye a Nónica Noguera en De primera mano, el programa de Gustavo Adolfo Infante de Imagen Televisión”, escribió, por su parte aseguró que “Mónica conducirá Sale el sol. Suerte apara todos”.

Foto: Ig/@mariainesguerran

María Inés Guerra cuenta con una trayectoria de años frente a las cámaras, pues desde su salida de La academia, donde formó parte de su primera generación en 2002, la cantante también comenzó a hacer sus pininos en el mundo de la conducción televisiva.

La mujer de hoy 38 años lanzó su único álbum como solista en 2003 bajo el sello de BMG-Ariola. Pese a que no tuvo un éxito notable como cantante, TV Azteca le dio la oportunidad de convertirse en actriz y conductora en sus foros, siendo Enamórate su primera telenovela.

Además, al poco tiempo se convirtió en una de las conductoras del extinto programa Con sello de mujer. Tras ello, fungió cono conductora en programas como Chiflando y aplaudiendo, High School Musical: la selección, Los 25+ y Estilo DF. En 2013 se casó con el empresario Gustavo Guzmán Favela y se retiró de la televisión para dedicarse a su familia.

Foto: Instagram / @mariainesguerran

Tras el nacimiento de sus tres hijos, en 2019 anunció su divorcio aunque no reveló los motivos. Tras el duelo, María Inés regresó como conductora al programa La caja de Pandora, en Multimedios. En 2021 salió de dicha televisora y comenzó un programa de entrevistas llamado Mujeres Impares, al lado de Estrella, su excompañera de La academia.

En los próximos días el público podrá verla en la sala del programa vespertino, competencia directa de Ventaneando, de TV Azteca.

SEGUIR LEYENDO: