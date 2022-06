Los mejores memes que dejó el trámite de la Constancia Fiscal del SAT

El SAT está solicitando la Constancia de Situación Fiscal (Fotos: CUARTOSCURO)

La Constancia de Situación Fiscal solicitada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha convertido recientemente en una preocupación para muchos mexicanos pues, aunque es un documento para corroborar y conocer el estatus que tiene una persona física o moral (empresa) ante el fisco actualmente, la población se ha mostrado confundida respecto a cómo tramitarla y se han cuestionado por qué los patrones la están solicitando con tanta insistencia.

De acuerdo con el SAT, el documento se podrá obtener todo el año. Sin embargo, lo que sí tiene una fecha límite es la obligación de la emisión de facturas electrónicas o recibos de nómina en el Sistema de Factura Electrónica 4.0, por lo que la nueva versión de factura, uso y emisión será obligatoria a partir del 1 de julio de 2022. En ese sentido, será mejor estar prevenido y entregar su Constancia de Situación Fiscal antes de esa fecha para poder cobrar sin problema.

Una de las mayores preocupaciones que ha surgido respecto a este tema es la posibilidad de que, en caso de no tener en regla los nuevos requerimientos del SAT, las empresas no podrían timbrar los recibos de nómina y, por ende, el trabajador no podrá cobrar su salario.

memes constancia fiscal (Foto: Twitter)

Sin embargo, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), no es posible suspender el salario del empleado y es falso que no se pueda timbrar el recibo de pago si no se cuenta con los datos de la Constancia de Situación Fiscal; sin embargo, si no se presenta es probable que la empresa escriba información incorrecta en la factura electrónica y deba corregir lo más pronto posible.

Ante esta situación, los usuarios de redes sociales se preocuparon y, además de comenzar a preguntar cuál era el procedimiento para conseguir el papel solicitado, otros más intrépidos no tardaron en hacer memes al respecto y a continuación te mostramos los mejores.

memes constancia fiscal (Foto: Twitter)

Fue mayoritariamente en Twitter donde se pudieron ver todo tipo de imágenes divertidas que expresaban la consternación de los usuarios por el trámite institucional que deben hacer. Así, uno de los chistes más recurrentes fue el de Spiderman señalándose a sí mismo.

“El patrón te pide tu constancia fiscal del SAT porque el SAT se la está requiriendo. Tú le pides al SAT dicha constancia, la tramitas y te la entrega. Le entregas la constancia al patrón. El patrón se la entrega al SAT”, fue una de las bromas recurrentes en esta plataforma.

memes constancia fiscal (Foto: Twitter)

Y es que, la Constancia de Situación Fiscal se puede obtener de varias formas: ya sea desde el portal del SAT, SAT MÓVIL, SAT ID o yendo directamente a las oficinas.

Pero, lo que ha resultado curioso para los usuarios es que deben solicitarle el documento, dárselo a un tercero que a su vez lo regresará a la institución que lo emitió.

memes constancia fiscal (Foto: Twitter)

Hay que recordar que, de acuerdo con el SAT, la constancia detalla los datos de identidad del contribuyente, ubicación y características fiscales. De ese modo, tanto las personas físicas como morales (empresas) podrán conocer el estatus que tienen ante la autoridad fiscal.

Este documento incluye la información del Registro Federal del Contribuyente (RFC) y la Cédula de Identificación Fiscal. Generalmente es requerida por los empleadores como un requisito de contratación para verificar su registro ante el SAT o, en el caso de las personas morales, en caso de que un cliente lo requiera con el fin de conocer si la compañía está debidamente constituida.

memes constancia fiscal (Foto: Twitter)

memes constancia fiscal (Foto: Twitter)

SEGUIR LEYENDO