El juicio entre Johhny Depp y Amber Heard en Instagram: qué celebrities apoyaron los últimos posteos de los actores

Johnny Depp en Gateshead, Reino Unido, tras la sentencia (REUTERS/Scott Heppell)

La decisión de un jurado de que tanto Johnny Depp como Amber Heard fueron difamados durante su larga disputa pública puso fin a un juicio de seis semanas que también sembró dudas sobre si los dos actores podrán superar los daños a su reputación.

El veredicto emitido el miércoles en Virginia encontró que Depp fue difamado por tres declaraciones hechas en un artículo de opinión escrito por su ex esposa en el que Heard dijo que fue víctima de abuso. El jurado le otorgó más de 10 millones de dólares. El jurado también concluyó que Heard fue difamada por un abogado de Depp que la acusó de crear un engaño detallado en torno a las acusaciones de abuso. Ella recibió 2 millones de dólares en daños.

El caso cautivó a los espectadores que siguieron la cobertura televisiva, incluidos fans apasionados en redes sociales que diseccionaron los gestos de los actores, sus elecciones de vestuario y su consumo de alcohol y drogas.

IMAGEN DE ARCHIVO. Amber Heard abandona el juzgado (REUTERS/Tom Brenner)

En efecto, las redes sociales fueron otro de los escenarios en los que se libró el juicio por difamación entre los actores y, el miércoles, al conocerse la sentencia, fueron el espacio en el que muchos también dieron su propia sentencia.

El sitio Buzzfeed recopiló dos listados de las celebridades que likearon las declaraciones de Instagram de Johnny Depp y Amber Heard publicadas poco después del veredicto en Virginia.

Actualmente, la declaración de Depp subida a Instagram tiene más de 17 millones de me gusta, y no tiene comentarios limitados. La publicación de Heard, que tiene más de 300.000 me gusta, sí tiene comentarios limitados y no ha sido likeado por ninguno de los usuarios verificados que ella sigue en la red social.

El posteo de Johnny Depp tiene más de 17 millones de likes

Los que likearon a Johnny Depp:

Ryan Adams (commented “❤️🙌🔥”)

Patti Smith

Michelle Branch

Ashley Benson (commented “🙌🙌❤️❤️❤️”)

Bella Hadid

Gemma Chan

Halle Bailey

Naomi Campbell (commented “❤️❤️❤️❤️”)

Emma Roberts

Rita Ora

Chase Stokes

Ian Somerhalder

Kelsea Ballerini

Cazzie David

Zoe Saldaña

Jason Momoa

Kelly Osbourne

Vanessa Hudgens

Jennifer Aniston

Chase Hudson

Tony Lopez

Suni Lee

Henry Golding

Lucy Hale

Zoey Deutch

Joey King

Amber Fillerup Clark

Dominic Fike

LaKeith Stanfield

Taika Waititi

Riley Keough

Maren Morris

Amanda Knox

Kali Uchis

Katharine McPhee Foster

Cody Simpson

Molly Shannon

Paris Hilton

Christa Allen

Harry Jowsey (commented “👏”)

Malú Trevejo (commented “❤️❤️❤️❤️”)

Khaby Lame (commented “❤️❤️❤️”)

Zedd (commented “♥️♥️♥️”)

Aubrey O’Day (commented “❤️”)

Jenni “JWoww” Farley (commented “❤️❤️❤️❤️”)

Daniel Ricciardo

Juliette Lewis

Jason Priestley

Natalie Imbruglia

Vanessa Morgan

Norman Reedus

Gabby Douglas

Cat Power

Olivia Jade Giannulli

KJ Apa

Sierra Capri

Rain Phoenix

Liv Tyler

Carly Lawrence

Kristina Schulman

Stella Maxwell

Luka Sabbat

Reeve Carney

Jamie Campbell Bower

Blake Horstmann

Frances Bean Cobain

Bethany Joy Lenz

Rachael Kirkconnell

Morgana Robinson

Mariela Pepin

Olivia Jean

Kat Von D

Sierra Jackson

Yungblud

Helena Christensen

Jim Jarmusch

Leylah Fernandez

Joe Perry

Laura Lee

El posteo de Amber Heard tras el veredicto del juicio por difamación tiene más de 300.000 "me gusta"

Las celebridades que likearon el posteo de Amber Heard:

Selma Blair

Jason Momoa

Sarah Steele

Kate Nash

En Twitter, la periodista de NBC Kat Tenbarge, afirmó que el juicio había estado marcado por una campaña de desinformación, que fue financiada para que las versiones que circularan en TikTok y YouTube defendieran que Depp era “el bueno” de la relación y Heard “la mala”.

Según Tenbargem, al seguir el dinero detrás de las publicaciones se revela que “la mayor parte del contenido viral en torno al juicio cayó en la dicotomía de ‘Johnny bueno, Amber mala’. Siempre que el contenido se ajustarae a esa narrativa, se aumentaban las vistas, la audiencia y las ganancias”.

“Publicar desde una posición pro-Amber o incluso desde una posición neutral significaba perder seguidores. No hubo incentivo para considerar “ambos lados”. Como resultado, la evidencia presentada por Amber ha sido, en gran medida, ignorada (por el público general)”, afirmó la reportera.

Seguir leyendo: