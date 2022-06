Critican a vocalista de los Vázquez Sounds por revelar motivo de la separación: “No podía dormir de la preocupación”

Angie Vazquez Sounds antes y despues (Foto: Youtube/IG angieevazquezz)

Corría 2011, cuando una banda llamada Los Vázquez Sounds comenzó a resonar en la radio, televisión y Youtube de los mexicanos con su versión de Rolling in the Deep, uno de los más grandes éxitos de la cantante Adele. Pero esto no fue lo único que sorprendió a la población en aquel entonces, sino que gran parte de la popularidad de la agrupación surgió después darse a conocer que estaba conformada por tres hermanos: Ángela, Gustavo y Abelardo Vázquez, quienes rondaban entre los 10 y 15 años.

No obstante, aunque continuaron su trayectoria durante casi una década, la banda dejó posicionarse al mismo nivel que en un inicio y fue hasta 2020 que anunciaron oficialmente su separación. Es así que dos años después, Angie reapareció en TikTok para explicar cuales fueron los motivos reales por los que -tanto ella como sus hermanos- decidieron retirarse del proyecto musical.

“Bueno ya, la respuesta real es cero dramática, no pasó absolutamente nada, simplemente los tres ya teníamos gustos musicales diferentes, inquietudes diferentes y teníamos ganas de hacer nuestro propio proyecto, entonces decidimos separarnos para ya cada quien empezar su propio proyecto y ya, esa es la verdad”, comentó.

Pero, aunque las intenciones de la joven fueron buenas, las reacciones por parte de algunos internautas resultaron bastante duras, pues señalaron indiferencia ante la explicación de Ángela.

“Apoco si son famosos?, después de su video viral cuando eran niños no supe nada de ellos”. “No podía dormir de la preocupación”. “¿Tú quién eres? ¿Eres la que canta Adele?”. “Ls verdad fue que dejaron de ser hermanos”. “Pues no pegaron y ya, cual drama ni nada”, fueron algunas de las menciones en redes.

En otro video y, ante la insistente pregunta de algunos internautas que le preguntaron si ella era quien cantaba el cover de Rolling in the Deep, Angie respondió:

“Soy yo, 11 años después, muchos no me reconocen ahorita, pero cabe recalcar que ya pasaron varios años y yo tenía 10 en aquel momento, ahorita tengo 21″, dijo.

Cabe señalar que en una reciente entrevista retomada por El Sol de México, Angie contó como ha sido el proceso de lanzarse en solitario.

“Me mentalicé a la hora de hacer mi proyecto como solista y a lo largo de los años, que lo que pasó con Vázquez Sounds es uno en un millón, fue una canción viral, con eso nos conocieron, pero sé que así realmente no es como funciona y tengo que trabajar para que me vaya bien”, se puede leer.

Asimismo, la joven añadió en dicha ocasión que su primer canción titulada Si te vas la escribió después de que se separó de la banda de sus hermanos.

“Y de ahí empecé a componer hasta tener el disco que ya está casi listo, son 12 canciones escritas por mí, con algunas colaboraciones con compositores como Leonel García, Tommy Torres y mi papá que es mi maestro más grande”, contó.

Respecto a los años que estuvo junto a sus hermanos en la banda, Angie ahondó en que fue un momento muy especial en su vida.

“Una etapa súper bonita (...) estoy demasiado agradecida, porque fue una escuela para mí, hasta llegar a este momento de mi carrera como solista. Váquez Sounds me enseñó cómo funciona la industria, cómo son los conciertos, sacar una canción, realmente fue mi preparación una etapa que me encanta recordar”, dijo.

