Qué dijo Elon Musk sobre el juicio entre Johnny Depp y su ex Amber Heard

Elon Musk se pronunció sobre el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

Elon Musk, que negó haberse acostado con Amber Heard a espaldas de Johnny Depp, compartió su opinión sobre el juicio que el actor estadounidense inició contra su ex esposa.

El hombre más rico del mundo fue novio de la actriz y decidió no acudir al largo juicio entre ambos actores, a pesar de aparecer su nombre en él. Fue Depp el que acusó a su ex pareja de haber tenido una aventura con el fundador de Tesla mientras estaban casados.

Aunque en las primeras semanas del juicio estaba confirmado como testigo, finalmente el abogado de Musk, Alex Spiro, informó que no se presentaría. Un caso similar ocurrió con el actor James Franco que, según Depp, mantuvo un amorío con su entonces esposa.

Musk, quien también es CEO de SpaceX, eligió la red social Twitter -de la que aspira a ser dueño- para expresarse sobre la batalla judicial de su ex novia y Depp.

“Espero que ambos sigan adelante. En su mejor momento, cada uno de ellos es increíble”, escribió en su cuenta de Twitter, Elon Musk como respuesta a las conclusiones de Lex Fridman, el científico investigador del MIT, sobre el polémico y mediático juicio.

El mensaje de Elon Musk

Depp y Heard se separaron en mayo de 2016, cuando Heard solicitó el divorcio y luego pidió una orden de restricción por violencia doméstica en contra de su marido. El actor negó las acusaciones y la ex pareja resolvió su divorcio fuera de los tribunales en agosto de ese año.

Durante el juicio, el actor acusó a la actriz de “Aquaman” de comenzar una relación romántica con Musk “a más tardar un mes después” de que ella y Depp se casaran en 2015.

Depp afirmó que su entonces esposa recibió visitas “a altas horas de la noche” del multimillonario en el penthouse de Los Ángeles mientras él estaba fuera del país.

Para hacer fuerte esta teoría presentaron la declaración de Alejandro Romero, el portero del edificio, quien aseguró que Heard incluso le proporcionó a Musk las llaves de la casa. “Siempre la visitaba cuando el Sr. Depp no estaba en casa. Desde marzo de 2015 en adelante, el Sr. Musk visitó regularmente a la Sra. Heard a altas horas de la noche”, dijo.

Heard mantuvo una relación con Musk entre 2016 y 2018.

Depp, que lo llamaba despectivamente “Mollusk” (Molusco), lo amenazó públicamente con cortarle el pene. Musk retó a Depp a pelear en una jaula cuando quisiera y siempre negó que su historia con Amber hubiera empezado cuando aún estaba casada con el actor.

Amber Heard y Elon Musk en Australia en mayo de 2017 (The Grosby Group)

Un representante de Musk sostuvo que “Elon y Amber no comenzaron a verse hasta mayo de 2016. Su relación no se volvió romántica hasta algún tiempo después”.

“Definitivamente no estaba teniendo una aventura con Amber mientras estaba casada con Johnny, esto es totalmente falso”, dijo el fundador de Tesla al New York Times sobre las afirmaciones realizadas durante el juicio por difamación que Depp emprendió contra The Sun en el Reino Unido por llamarlo “golpeador de esposas”.

Musk, de 49 años y padre de seis hijos, se rió cuando le preguntaron si era verdad que había hecho un trío con Heard, de 34 años, y la modelo Cara Delevingne, de 27, en el penthouse de Depp en Los Ángeles. “No hicimos un trío. Creo que la gente piensa que estas cosas son generalmente más salaces de lo que son”, dijo al periódico.

Depp, que estaba convencido de que Heard le fue infiel con Musk, escribió una dura amenaza contra el millonario. Sin citarlo, pero haciendo referencia a él con el sarcástico apodo, el actor lo intimidó.

“Hay que ver si Mollusk tiene un par de... que venga a verme cara a cara. Le voy a mostrar cosas que nunca vio antes. Como el otro lado de su pene cuando se lo corte”, arremetió el artista. Al tomar la palabra, Depp dijo que no estaba orgulloso de su lenguaje en algunas partes de los textos y justificó: “Mi humor es oscuro”.

Cuando se le preguntó sobre los mensajes de texto que la estrella de “Piratas del Caribe” le había enviado supuestamente amenazándolo, el jefe de Tesla bromeó: “Si Johnny quiere una cage fight, házmelo saber”.

“Espero que (Depp) se recupere de esta situación”, concluyó el magnate.

