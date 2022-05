Kimberly Loaiza reveló si está embarazada por tercera vez

Así lucía cuando estaba embarazada de Juan, su segundo bebé (Foto: Instagram/@kimberly.loaiza)

En días recientes, la influencer Kimberly Loaiza mencionó en sus redes sociales que tenía extraños y preocupantes dolores e incluso naúseas, por lo que pidió a sus fans algunas recomendaciones de tratamientos naturistas o alternativos para comenzar el tratamiento.

“Hoy no me sentí muy bien la verdad tengo un dolor raro pero igual con todo hoy”, escribió en un tuit del 25 de mayo. Mientras que en sus grabaciones de Instagram, habló de su malestar.

Por su lado, los seguidores de la influencer le plantearon la posibilidad de que estuviera embarazada por tercera vez de su esposo, Juan de Dios Pantoja, quien también es youtuber. A través de una prueba de embarazo, Kimberly pudo comprobar que no está esperando a su tercer bebé.

La influencer descartó el embarazo con una prueba (Foto: Instagram/@kimberly.loaiza)

En sus historias de Instagram, la madre de los pequeños Kima Sofía y Juan expresó que “se estaba cuidando” con “un método anticonceptivo 99% confiable”, además, acababa de terminar su ciclo menstrual.

Pero que aún así, estaba preocupada porque conocía casos de amigas quienes se habían quedado embarazadas a pesar de protegerse o durante los días posteriores a terminar su menstruación.

Ante la incertidumbre, la cantante decidió hacerse una prueba rápida de embarazo, la cual dio resultado negativo. “Si quisiera otro, pero no en este momento, gracias Dios”, comentó en una de sus historias temporales.

Kimberly explicó que si tenía intenciones de tener un tercer hijo, pero no en este año (Foto: Instagram/@kimberly.loaiza)

Las familiares y amigas que se encontraban en su casa en ese momento festejaron el resultado negativo, pero inicialmente le dijeron a la pequeña Kima que tendría otro hermano, aunque ella se puso feliz en la breve grabación, comprendió que era falso.

Cabe señalar que Kima Sofía tiene dos años mientras que Juanito cumplió un año en febrero de 2022, ya que los bebés requieren mucha atención, la pareja conformada por los influencers Kimberly y Juan de Dios Pantoja no está planeando su tercer hijo en este año.

En cuanto a su vida profesional, después de que Kimberly Loaiza estrenara su nueva canción Piketona junto a Lele Pons durante la noche del pasado 6 de abril, una nueva controversia surgió alrededor del éxito que ya acumula, hasta el momento, más de tres millones de reproducciones de Youtube.

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza son marido y mujer desde hace un tiempo (IG: kimberly.loaiza)

Y es que la cantante española conocida como Alade Siempre denunció desde sus redes sociales que las dos intérpretes le “robaron” su idea, pues ella ya llevaba un tiempo trabajando en un proyecto con el mismo nombre de la melodía.

“De que esto es plagio, esto es plagio, el coro suyo de “piketona, piketona”, la idea principal de esa canción es mi canción Piquetona, ¿entiendes? No hay mucho que explicar. Lo injusto es que porque ellas tengan millones de seguidores esto se quede así, ¿Qué pasa con los derechos de autor de los artistas que estan empezando como en mi caso? Me parece surrealista lo que me ha pasado”, comenzó a decir Alade Siempre.

Las cantantes se metieron en una polémica por una canción (Fotos: lelepons / jamescharles / kimberli.loaiza)

En este sentido, la joven anticipó que posiblemente varios internautas dirían que la única similitud era el nombre de las canciones, por lo que resaltó que “sin la raíz de su canción, no habría nacido el nuevo éxito de Lele y Kimberly.

“Llevo meses publicando en mi Instagram, en esta cuenta este proyecto. Meses diciéndole a la gente, va a salir mi canción Piquetona estoy haciendo un álbum, incluso hice un juego con mis seguidores para que adivinaran el nombre de la canción (...) para que ahora de la nada la industria se venga a robarlo”, dijo.

