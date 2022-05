Así fue la experiencia de Arturo Peniche como doble de acción en “Rambo II″

Arturo Peniche recordó cuando fue doble de riesgo en Rambo II, cuando fue grabada en varias locaciones mexicanas (Foto: Instagram/@arturopenicheof)

Arturo Peniche es uno de los actores más consolidados de la televisión mexicana, pues cuenta con una trayectoria de más de cuatro décadas y el público mexicano lo identifica desde sus años de juventud por sus múltiples apariciones protagónicas en telenovelas como María Mercedes y Niña de mi corazón.

En esta ocasión, el renombrado histrión mexicano, el cual pertenece a una de las dinastías actorales mejor posicionadas del entretenimiento nacional, tuvo la oportunidad de hablar de su participación como doble de riesgo en la segunda cinta de la saga que encumbró a Sylvester Stallone como Rambo.

Fue en la más reciente emisión del programa de entrevistas de Inés Moreno, donde Arturo Peniche recordó esta experiencia: “Ángel y Alejandro de la Peña, dos stunts (dobles) maravillosos, me invitaron y me metí un rato, después llegaron oportunidades como actor”, rememoró sobre cómo se acercó al papel de doble acción.

En la charla con la también periodista que duro poco más de 1 hora y media, el intérprete de 60 años ahondó sobre el papel que jugó dentro de la producción y dio detalles inéditos de su vivencia como doble de riesgo.

“Era una de las escenas que para mí es muy famosa: es en una barcaza tipo militar y somos de los contras, entonces vamos sobre el río y de repente el río explota. Los dos que volamos uno es Alejandro y el otro soy yo”, indicó.

Asimismo, explicó cómo fue colaborar con el exitoso actor estadunidense que también inmortalizó a Rocky Balboa: “En esa escena no le tocó estar, pero me tocó verlo trabajar porque no nada más hicimos eso, hicimos muchas cosas más”, comentó sobre la personalidad de Sylvester Stallone.

Rambo II se grabó en varias localidades de México Foto: Instagram/@rambo

El hermano de los también histriones, Alejandra y Flavio Peniche, enfatizó que las personalidades de ese calibre siempre traen un doble personal: “[...] Al igual que Arnold Schwarzenegger cuando hicimos Conan. Están bien mameys, yo decía: ‘¿Cuándo voy a llegar a estar así?’, al menos en ese tipo de nivel de cuerpo’”, subrayó entre risas.

Para finalizar y con mucha nostalgia el intérprete mexicano que dio vida a Edmundo Serrano en el exitoso melodrama La Usurpadora, recordó con orgullo que ese trabajo como doble le abrió las puertas en la escena nacional: “Con el tiempo llegaron mis oportunidades como actor: primero eran bits de acción, luego con diálogo y luego primeras, segundas, terceras partes hasta que llegué a ser protagonista”, concluyó.

La cascada El Salto, en Coyuca de Benítez, Pie de la Cuesta, en Acapulco, y Tecoanapa, todos estos sitios ubicados en el estado de Guerrero fueron escenarios para la cinta protagonizada por Sylvester Stallone, Rambo: First Blood Part II o simplemente Rambo II, la cual se estrenó el 24 de mayo de 1985.

Arturo Peniche inició a trabajar en la televisión a los 6 años (Foto: Instagram/arturopenicheof)

En aquellos años, estos paradisíacos parajes nacionales estaban casi ocultos, lo que ayudó a que la producción se desarrollara sin contratiempos. Todas las escenas de la base militar fueron filmadas en la pista de aterrizaje de la fuerza aérea mexicana en Guerrero.

Arturo Pencihe en más de 40 años se ha consolidado como uno de los actores multifacéticos más importante de la escena nacional, sus primeros pasos dentro de una producción los dio cuando empezó a trabajar junto a Juliancito Bravo a los 6 años de edad.

Rápidamente y gracias a la facilidad que derrochaba detrás de cámaras lo llevaron a conseguir varios protagónicos, entre los que destacó su primera producción melodramática a lado de Leticia Calderón en La Indomable.

