Padre de Meghan Markle sufrió derrame cerebral en México; se destapan problemas familiares

Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, fue trasladado al hospital el lunes pasado tras comenzar a experimentar los síntomas típicos de un derrame cerebral, como entumecimiento, debilidad repentina, confusión, problemas para caminar, mareos, problemas para ver y hablar, entre otros.

Un fotógrafo de TMZ capturó con su cámara el momento en que el hombre de 77 años de edad usaba una máscara de oxígeno mientras era subido a una ambulancia en calles de la ciudad de Tijuana, México. Supuestamente, el padre de la duquesa tuvo que escribir sus síntomas en una hoja de papel que entregó a los paramédicos porque perdió la voz en el momento.

Por otro lado, la revista Quién, dijo que su amigo Karl Larsen, con quien trabaja en el programa Remarkable Friendship, dijo que uno de sus vecinos lo llevó al hospital de Rosarito, donde normalmente reside.

Tras haber recibido las primeras atenciones médicas en un nosocomio de México, el hombre fue trasladado durante la noche a un hospital en Chula Vista, California.

El periodista Dan Wotton de la GB News, quien es cercano a Thomas, confirmó en su cuenta de Twitter que había sufrido “un grave derrame cerebral” y que ya estaba recibiendo tratamiento. Por otro lado, la media hermana de Meghan Markle, Samantha, dijo que su padre se estaba recuperando en el hospital.

“Mi padre se está recuperando en el hospital. Pedimos privacidad para la familia, por su salud y bienestar. Solo necesita paz y descanso. Que Dios lo acompañe. Estamos rezando y lo único que necesita es descansar un poco”.

La mujer aprovechó para reclamar a su media hermana, la duquesa, que ha sido culpable durante muchos años por el deterioro de la salud de su padre por supuestos actos de desprecio.

“Cuánto lo han torturado y cuánto ha tenido que pasar gracias al desprecio de mi hermana en los últimos años. Eso es imperdonable”, aseveró.

Antes de que ocurriera el accidente, Thomas Markle planeaba viajar a Reino Unido para estar presente durante el Jubileo de Platino de la Reina Isabel II, no obstante, sus condiciones de salud no le permitirán asistir al evento.

Al Jubileo también asistiría el príncipe Harry y su hija, aunque no estaba en planes que se reunieran, sino que durante el viaje participara en algunos programas especiales de la televisión local. Supuestamente, Meghan y Thomas Markle no se han visto desde antes de la boda de los duques de Sussex en 2018. Él no habría asistido debido a que días antes de filtró que había cobrado a los paparazzi para posar una serie de fotos.

A pesar de las acusaciones de su media hermana y lo ocurrido años atrás, Meghan Markle dijo en una entrevista que ofreció a Oprah Winfrey el año pasado que le “duele mucho” el distanciamiento que tiene con su padre.

“Quiero decir, he perdido a mi padre. Perdí a un bebé. Casi pierdo mi nombre. Quiero decir, está la pérdida de la identidad. Pero sigo en pie”, dijo la duquesa.

Fue el pasado 27 de noviembre de 2017, el príncipe Harry y la actriz Meghan Markle anunciaban su compromiso, la mayoría de los británicos aprobó la relación. La pareja parecía un símbolo de esta nueva Europa donde las culturas se mezclan y las fronteras se desdibujan. Meghan era una mujer de este siglo.

