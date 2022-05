Por qué Alessandra Rosaldo no participará en el reencuentro de DKDA

Alessandra no participará en el reencuentro de DKDA (Foto: Spotify Foto: Getty Images)

Alessandra Rosaldo y Ernesto D’Alessio tuvieron una relación durante cinco años, su romance comenzó cuando formaban parte del grupo musical DKDA, durante ese tiempo, el hijo de Lupita D’Alessio terminó con Sharis Cid.

Cuando los cantantes terminaron su relación, Alessandra conoció a Eugenio Derbez y formaron una familia. En el año en curso habrá un Ernesto D’Alessio dará un concierto e invitó a DKDA, pero la cantante no participará, por lo que en diversos rumores se aseguró que no la habría invitado por haber tenido un vínculo emocional anteriormente.

En conversación con Ventaneando, el mismo Ernesto D’Alessio desmintió ese supuesto y aclaró que si la invitó, pero Alessandra Rosaldo tuvo que declinar por razones diversas. “Hay mucha gente que me escribe ‘¿Y Ale, por qué no?’ Tiene la idea de que porque fuimos novios no la quiero invitar, lo cual es totalmente falso, Ale tiene un lugar muy especial en DKDA”, comentó.

De igual forma, dejó en claro que no tiene ninguna rivalidad en contra del esposo de su ex pareja. “Hay un tema aquí, a Eugenio Derbez lo íbamos a ver mi madre, mi hermano Jorge y yo antes de que fuera tan famoso; el tenía un show fantástico.” mencionó en el vespertino de Azteca.

Aunque a los integrantes de DKDA les gustaría contar con la presencia de Alessandra, la realidad es que la cantante está muy ocupada con sus prioridades actuales:

“Ale tiene un lugar muy especial en DKDA, yo quiero que esté, todos queremos que esté ella recibió la invitación y su lugar nadie más lo puede tomar, nada más que tiene 90′s Pop Tour, hace Sentidos Opuestos, atiende su casa, vive en Los Ángeles, tiene un programa de deporte con su hermana, entonces no es por ahí, el que quiera hacerse telarañas, no es por ahí”, mencionó.

Respecto a su show, adelantó que cantará temas de los artistas que admira, es decir, Joan Sebastian, Juan Gabriel y Armando Manzanero “voy a cantar con mariachi, me voy a vestir de charro en honor a mi papá, un medley (imezcla) ochentero, algo de los noventas, con mi madre vamos a cantar juntos”, mencionó a Pati Chapoy.

“Los invitados tienen una razón de ser, mi madre me invitaba a sus conciertos, Jorge, Gustavo Lara me invitó a sacar un sencillo con una banda que se llama La Casetera; esta es una forma de decirles ‘el tiempo que yo no estuve, vengan ahora ustedes y por supuesto que le hablé a DKDA, fue un reencuentro”, mencionó Ernesto para explicar el porque eligió a las personas que le acompañarán en el concierto.

Además de la gran cantidad de proyectos musicales, recientemente Alessandra Rosaldo ya había dejado en claro que, de momento, su carrera profesional está en segundo plano, pues su vida entera es la crianza de su pequeña hija Aitana y su matrimonio con el productor Eugenio Derbez.

La cantante y el productor se casaron hace 10 años, aunque se muestran como una pareja unida y es verdad que han tenido distanciamientos por su agenda de trabajo, también se han enfrentado a rumores sobre la supuesta separación.

A finales de abril de este mismo año los artistas confesaron que a través de los años han aprendido a cómo apoyarse y trabajar juntos, pero hay ocasiones en que no comparten proyectos, por lo que han llegado a discutir debido a que no siempre están juntos profesionalmente y han tenido que ceder por la familia.

“Sí hay una parte en la que por supuesto somos equipo, y hemos colaborado juntos y hacemos muchas cosas juntos de trabajo, pero también tenemos esta otra parte que está independiente el uno del otro”, dijo Alessandra en conversación con Jorge Ramos para Algo Personal.

