Cantante comparó a Cristian Castro con “Beetlejuice” y usuarios en redes defendieron al mexicano

Compararon a Cristian Castro con BeetleJuice (Fotos: Ig cristiancastro/Archivo)

Cristian Castro tiene una amplia trayectoria como cantante, pero en esta ocasión -aunque su talento no fue puesto en duda- varios usuarios en redes sociales lo apoyaron después de que un artista arremetiera contra su apariencia durante el concierto que dio el pasado 19 de mayo en Venezuela.

Fue Gustavo Elis, cantante venezolano, quien desde su cuenta oficial de TikTok mostró una parte de la presentación del intérprete de éxitos como Por amarte así, No podrás o Lloviendo estrellas. Y, para sorpresa de los internautas, casi al terminar la grabación el joven sobrepuso una imagen de Beetlejuice para hacer la comparación con el mexicano.

Cabe señalar que, Beetlejuice es un personaje ficticio que fue creado por Tim Burton e interpretado por Michael Keaton. Pero, lo particular de este “fantasma” es que utiliza un peinado muy desarreglado y porta un peculiar traje a rayas.

“Perdóname Cristian pero tenía que hacerlo”, dice la descripción del video que subió Elis a sus redes y el cual ya tiene casi 80 mil visualizaciones.

Los internautas no tardaron en reaccionar y, aunque varios se tomaron el clip como ingenioso o gracioso, otros no dudaron en defender Cristian Castro.

“No qué va, no era el momento para eso”. “Uno de los mejores cantantes de pop. Eso no hay q dudarlo y por un look distinto lo critican ¿Si fuera un cantante de reguetón que denigra a la mujer?”. “Lo importante es la voz, muchos quisieran cantar así”. “He aquí la versión de que no todos los cantantes son puro físico... tremenda voz”, fueron algunos de los comentarios que surgieron en TikTok.

*Información en desarrollo