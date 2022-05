Judy Garland y Mickey Rooney: los rumores detrás de una de las parejas más rentables de Hollywood

Judy Garland junto a Mickey Rooney, fueron grandes amigos desde su juventud ya que ambos iniciaron al mismo tiempo su carrera artística, además de actuar juntos en varias cintas Foto: (Archive/Getty Images)

Judy Garland, la actriz que dio vida al personaje de Dorothy en la película El Mago de Oz (1939) fue colaboradora desde la infancia de Mickey Rooney, quien se haría famoso por su participación en la saga Andy Hardy. Ambos eran de aquella generación de los años 30 en Hollywood y, en un inicio, cuando fueron contratados para Metro-Goldwyn-Mayer Studios (MGM) ninguno tenía idea de que en un futuro compartirían set en 12 películas y que sus vidas quedarían entrelazada por fuertes rumores.

Frances Gumm y Joseph Yule Jr. -nombres reales de los dos famosos- comenzaron su trayectoria por allá de 1935, cuando ella tenía 13 años y el muchacho 15. Sus nombres artísticos fueron un requerimiento solicitado por MGM cuando ingresaron a la empresa y, tanto la originaria de Minnesota, como el muchacho de Brooklyn vislumbraron con esta modificación lo que sería el inicio de una amplia trayectoria en el mundo del séptimo arte.

Pero algo que conmocionaría al público más allá de sus brillantes participaciones en películas como Loco por ellas, Armonías de juventud, Érase una vez en Hollywood, fueron las especulaciones que poco a poco tomaron fuerza. En ellas se decía que la exigencia en MGM era tan grande que los jóvenes tuvieron que tomar desde somníferos hasta barbitúricos, para aguantar los largos periodos de grabaciones.

La controversia de esta situación perduró durante varios años y, de acuerdo con lo que Garland le habría dicho al biógrafo Paul Donnelley, dichas suposiciones habrían sido ciertas:

Retrato promocional del actor estadounidense Judy Garland abrazando al actor estadounidense Mickey Rooney, ambos se convirtieron en buenos amigos tras trabajar en 12 películas juntos (Foto: Archive/Getty Images)

“Me daban (a mí y a Mickey Rooney) pastillas para mantenernos de pie mucho después de que estuviéramos exhaustos (...) Luego nos llevaban al hospital del estudio y nos dejaban inconscientes con pastillas para dormir... luego, después de cuatro horas, nos despertaban y nos daban las pastillas de nuevo para que pudiéramos trabajar 72 horas seguidas. La mitad del tiempo estábamos colgados del techo, pero era una forma de vida para nosotros”.

Para muchos no fue un secreto que Garland a lo largo de los años sufrió de un gran problema de adicción a las drogas y el alcohol, además, de que intentó quitarse la vida en múltiples ocasiones.

Sid Luft, ex esposo de la actriz, declararía para el obituario en The New York Times que Garland trató de suicidarse al menos 20 veces desde que tenía 28 años. Esto, aunado a las múltiples hospitalizaciones por cuestiones físicas y crisis de salud mental que atravesó la famosa actriz durante años.

Mickey Rooney y Judy Garland comparten un refresco mientras se miran a los ojos en una escena de la película 'Babes In Arms' que se estrenó en 1939. (Foto: Metro-Goldwyn-Metro/Getty Images)

Pero ahí no paró todo, pues Mickey Rooney también habría emitido varias declaraciones respecto a si Judy y él fueron obligados a tomar pastillas cuando eran jóvenes por órdenes del estudio. Según el medio estadounidense Public Broadcasting Service, el actor negó en múltiples ocasiones que los hechos sucedieran de esa forma.

“Metro-Goldwyn-Mayer nunca le dio drogas a Judy Garland. El Sr. Mayer no sancionó nada para Judy. Nadie en ese lote fue responsable de la muerte de Judy Garland. Desafortunadamente, Judy eligió ese camino”, habría señalado Rooney.

Otro de los rumores que surgieron a través de los años fue que, debido a la cercanía entre Judy y Mickey en diversas películas, un romance pudo existir entre ambos. No obstante, hasta donde existen los registros, esto nunca sucedió.

Mickey Rooney y Judy Garland en un retrato publicitario de la película 'Strike Up The Band', 1940. (Foto: Metro-Goldwyn-Mayer/Getty Images)

Además, de acuerdo con la periodista Anne Helen Petersen, Garland siempre fue tachada en la industria como un “patito feo” y esto habría perpetuado un espejismo de “amor no correspondido” entre Judy y Rooney.

“Ella no se parecía al resto de esas estrellas de MGM... se convirtió en una especie de avatar para la persona rechazada, que no es lo suficientemente sexy ni lo suficientemente bonita”, señaló Petersen en 2014 para el podcast You Must Remember This.

Para 1942, Rooney tenía 21 años y se casó con Ava Gardner, de la cual se divorciaría un año después. Posteriormente, el famoso contrajo nupcias siete veces más -ninguna con Judy- y, a lo largo de su vida, concibió nueve nueve hijos y dos hijastros.

Mickey Rooney, protagonizó un beso y entregó un premio especial de la Academia a Judy Garland, quien fue galardonada como la mejor actriz juvenil de 1939 en la 12ª Cena Anual de Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, al verlos cotidianamente juntos se rumoró que fueron pareja, sin embargo ellos aseguraron que fue sólo amistad (Foto: Bettmann Archive)

Por otra parte, Judy contrajo nupcias con David Rose, luego con Vincente Minnelli, más tarde con Sidney Luft, Mark Herron y finalmente con Mickey Deans.

Aunque las adicciones de Garland no dejaban de empeorar, para 1968 -cuando su carrera ya no estaba en el auge de los años treinta- intentó retomar el camino de la fama y cantar en Londres por cinco semanas.

Para ese entonces Rosalyn Wilder era su asistente y señaló para una entrevista en Daily Mail que Judy constantemente le decía que no podía continuar.

Judy contrajo nupcias con David Rose, luego con Vincente Minnelli, más tarde con Sidney Luft, Mark Herron y finalmente con Mickey Deans (Foto: Archivo)

“La mayoría de las noches Judy actuaba sin las píldoras, pero tenía que sentir que alguien estaba allí para ayudarla. La gente siempre piensa en ella como una alcohólica, pero fueron las píldoras las que fueron los verdaderos monstruos en su vida “, dijo Wilder en esa ocasión.

Fue muy triste porque realmente era muy simple. Ella tenía este increíble talento. Ella podía interpretar una canción con una emoción que nadie más podía dar. Pero ella estaba dañada.

La mayor tragedia sucedería el 22 de junio de 1969, cuando Mickey Dean encontró a su esposa, Judy Garland, en el baño del departamento que compartían en Londres. La versión de los hechos fue contundente: La actriz del Mago de Oz habría fallecido por una sobredosis accidental de medicamentos.

Importante:

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

En México el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar al +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

