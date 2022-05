Yadhira Carrillo recordó su colaboración con Luis Miguel: “Yo siempre creí que mi lugar era ese”

Yadhira Carrillo relató como fue trabajar con Luis Miguel en el 2004

En el 2004 Yadhira Carillo trabajó palmo a palmo con Luis Miguel en el clip de la canción Que seas feliz y el cual forma parte de su álbum discográfico México en la piel. El Sol fue quien eligió a la actriz tras ver sus escenas en las telenovelas, pues estaba impresionado con la forma de llorar de la famosa.

En torno a esta producción giraron muchas interrogantes que nunca habían sido sacadas a luz; sin embargo, la ex actriz mexicana tuvo la oportunidad de hablar con las cámaras del programa De Primera Mano sobre los rumores que se dieron en la producción de Que seas feliz.

La ex histrionisa que ha participado en algunos de los mejores melodramas mexicanos como Te sigo amando, El privilegio de amar y Rubí, indicó que fue Luis Miguel, junto a su productor Pedro Torres, quienes la buscaron para formar parte de las grabaciones del video de su entonces reciente sello discográfico, México en la piel.

“Siempre es un honor que te pueda elegir alguien como él, un artista de su talla es importante que te elija. Para mí fue un privilegio grande, decía que él me veía en mis novelas y que le gustaba mucho cómo lloraba”, indicó para el programa vespertino de Imagen Televisión.

Yadhira Carrillo recordó como fue trabajar con Luis Miguel en el 2004 Foto: Especial Infobae Instagram/@lmxlm @yadhira_carrillo

Más adelante, la entonces intérprete recalcó que, aún con la fama de galán, Luis Miguel siempre respetó su entorno mientras colaboraron en dicha producción: “Él todo el tiempo fue un caballero, muy respetuoso y yo siempre fui una persona que se dio mucho a respetar”, resaltó para el programa conducido por Gustavo Adolfo Infante.

La entonces actriz contó que siempre mantuvo su distancia con el intérprete de Tengo todo excepto a ti, aunque recalcó que el cantante tuvo un comportamiento impecable con ella e, incluso, la invitó a unirse a los ensayos.

“Llegué a la hacienda y me metí a la habitación que me asignaron, él estaba cantando, porque se oía, ‘México en la piel’, entonces me tocó la puerta un asistente muy lindo y me dijo: ‘Dice Micky (Luis Miguel) si no quieres venirte para acá', le dije: ‘No, gracias, no quiero interrumpir, mejor llámenme cuando me toque a mí’”, agregó.

Yadhira Carrillo relató como fue trabajar con Luis Miguel en el 2004

Para finalizar, la intérprete relató que cuando arribó a la hacienda donde se grabaría el videoclip de Luismi siempre trato de marcar distancia con el cantante mexicano pese a la admiración que le tenía.

“Siempre yo me hice como la ‘huidiza’, yo creo que a las personas famosas les tienes que dar su lugar. No puedes estar encima de la gente si te están invitando que es un privilegio, yo siempre creí que mi lugar era ese”, concluyó la ex actriz mexicana.

Muchas mujeres del mundo del espectáculo trataron de sumarse a la producción de Luis Miguel, entre ellas se encontraba Luz María Zetina quien, en su momento, relató el rechazo a manos del Sol de México para decantarse por Yadhira Carrillo.

Yadhira Carrillo relató como fue trabajar con Luis Miguel en el 2004

Fue a mediados del 2021 donde la entonces presentadora recordó para el matutino Sale el Sol, que Pedro Torres, quien estaba produciendo el video musical, la invitó a participar en las audiciones para ser la modelo en dicho videoclip y aceptó.

“Nunca lo conocí, iba a hacer un video con él porque Pedro Torres me invitó, me dijo que se me gustaría hacer un video que estaba produciendo y... ¿Qué crees? Dije que sí y... ¿Qué crees? ¡Luis Miguel dijo que no y pusieron a Yadhira Carrillo!”, relató para Sale el Sol.

En esa ocasión y a manera de broma, comentó a sus compañeros del matutino que ese día se desilusionó de Luis Miguel.

SEGUIR LEYENDO: