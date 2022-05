Madona lanzó una colección de NFT que incluye un modelo 3D de su vagina dando a luz a un árbol

Madonna lanzó una colección de NFT que incluye su avatar dando a luz a un árbol

Madonna, de 63 años, lanzó una colección de NFT que incluye videos de su avatar dando a luz a un árbol, ciempiés y una mariposa. La colección se llama “Mother Of Creation”.

En un comunicado de prensa, la “Reina del Pop” describió este material como un “trabajo de amor” que se realizó a lo largo de los últimos meses junto al artista digital Beeple (Mike Winkelmann), quien vendió un NFT el año pasado por 69 millones de dólares.

La cantante se asoció con Beeple para crear una serie de videos con clasificación X que la muestran completamente desnuda y dando a luz mariposas, insectos y árboles.

Llamada “Madre de la creación”, la colección NFT, que se venderá con fines benéficos, también incluye un modelo 3D de la vagina de Madonna.

Son tres obras de arte que se subastarán. Lo recaudado será donado a distintas fundaciones

“Quería investigar el concepto de creación, no solo la forma en que un niño entra al mundo a través de la vagina de una mujer, sino también la forma en que un artista da a luz a la creatividad”, explicó Madonna en un comunicado.

“En un entorno de laboratorio frío, sin señales de vida, una abertura da paso a una rama que se transforma en un árbol lleno y vibrante”, se lee en el sitio. “Empuja contra la gravedad y las flores florecen. El árbol puede doblarse o incluso romperse, pero continúa recreándose y floreciendo. Este trabajo presenta un nuevo texto de Madonna”.

Si eso no fuera suficiente para sorprender, el segundo trabajo, llamado “Madre de la evolución”, muestra a Madonna dando a luz mariposas, a las que llaman “una de las creaciones más hermosas de la naturaleza y un signo de esperanza”.

“Mother Of Nature”, "Mother Of Evolution" y "Mother Of Technology" son las tres obras digitales creadas por Madonna

“Las mariposas son una metáfora de la paradoja de que el mundo se está quemando en una escena post-apocalíptica, pero aún hay evidencia de vida”, señala el sitio. “Seguimos dando a luz, sin importar la destrucción que esté ocurriendo, sin importar la opresión que enfrentemos. Transmite el importante mensaje de que si estás esperando que el mundo sea perfecto o que tu vida sea perfecta para crear arte, nunca sucederá. Tenemos que hacerlo, por nuestra propia supervivencia en este mundo caótico e impredecible”.

El trabajo gira en torno a la idea de creación y maternidad, y cada una de las tres obras de la colección representa una forma diferente de nacimiento en la vida contemporánea.

Madonna trabajó junto al artista digital Beeple, cuyo nombre real es Mike Winkelmann

En otro video, llamado “Madre de la tecnología”, en el que se destacan las partes íntimas de Madonna, esta vez dando a luz insectos para demostrar “la forma en que la ciencia también puede dar luz al mundo, pero solo si se usa con la conciencia correcta.”

“Mother of Technology, tiene lugar en un hermoso bosque, y describe la forma en que la ciencia también puede dar luz al mundo, pero solo si se usa con la conciencia correcta. El ciempiés representa la tecnología, tanto la fuerza que da vida como sus peligros, la yuxtaposición de la oscuridad y la luz. La tecnología sigue evolucionando en el mundo físico, natural y real; podemos hacer lo que queramos, pero eso tiene consecuencias. La naturaleza finalmente ganará al final. La obra presenta la poesía de Rumi”, indican desde la web.

Ese trabajo también presenta la canción de Madonna, “Justify My Love” junto con música original de Igor Bardykin.

Madonna y su avatar

“Podemos hacer lo que queramos, pero eso tiene consecuencias. La naturaleza finalmente ganará al final”, declara el dúo artístico.

“Cuando Mike y yo decidimos colaborar en este proyecto hace un año, estaba emocionada de tener la oportunidad de compartir mi visión del mundo como madre y artista con el punto de vista único de Mike”, dijo Madonna. “Ha sido un viaje increíble construir esto juntos desde una idea intelectual hasta una historia emocional, dando nacimiento al arte”.

“Estos 3 NFTS son un trabajo de amor de un año en desarrollo, ya que ambos artistas se asociaron para conectarse con la idea de la creación y la maternidad a través de estas visualizaciones”, agregaron.

Según el sitio web, Madonna y Beeple, cuyo verdadero nombre es Mike Winkelmann, colaboraron durante años en este atrevido trabajo llamado “Madre de la Creación”, cuyo objetivo es “representar una forma diferente de nacimiento en nuestro mundo contemporáneo”.

"Estaba emocionada de tener la oportunidad de compartir mi visión del mundo como madre y artista", dijo Madonna tras dar a conocer este proyecto

Todas las ganancias de este trabajo será destinado a tres organizaciones benéficas: la fundación Voices of Children, City of Joy Foundation y Black Mama’s Bail Out , todas las cuales están “enfocadas en apoyar a mujeres y niños en todo el mundo”.

Estas obras de arte ponen a Madonna en el papel central de la maternidad y de creadora, con una pieza que muestra su imagen dando a luz a un árbol.

Las tres obras de arte se subastarán este 11 de mayo a través del mercado SuperRare de NFT. Moonpay, una plataforma de criptomonedas que ayudó con el proyecto, también donará 100.000 dólares a cada una de las organizaciones benéficas mencionadas.

Mientras tanto, la cantante pop ha compartido detalles de “Finally Enough Love”, el próximo álbum de remezclas que lanzará la cantante estadounidense el 19 de agosto de 2022 a través de Warner Records.

