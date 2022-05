Yalitza Aparicio habló de amor propio tras posar en bikini: “Soy la versión más joven del resto de mi vida”

Yalitza posó en bikini (Foto: IG yalitzaapariciomtz)

Hace un par de semanas, Yalitza Aparicio mostró una nueva faceta de ella en redes sociales, pues decidió posar en bikini. Así, en esta ocasión, no sólo reapareció disfrutando un buen momento en el mar, sino que aprovechó para compartir un mensaje de amor propio con sus seguidores.

La actriz de Roma destacó desde su cuenta de Instagram que en ocasiones le avergüenza un poco mostrar ese contenido, pues ha sentido que las críticas suelen ser feroces.

“Cada vez que tengo este tipo de fotos, me da pena compartirlas, por comentarios que surgen... pero siempre hablo de amor propio... y la verdad es que me amo tal como soy”, escribió.

En la serie de imágenes se puede ver a la también activista posando en un bikini verde con azul en una impactante playa.

Asimismo, Yalitza ahondó en sentirse orgullosa por la etapa en la que se encuentra ahora y señaló que no deja de comer sus antojitos favoritos.

La actriz se mostró segura de sí misma (Foto: IG yalitzaapariciomtz)

“Además, soy la versión más joven, del resto de mi vida. PD. No hemos dejado las tlayudas... en Oaxaca es imposible dejar de comer”, colocó.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos llenaron de halagos la caja de comentarios.

“Amo tus palabras. Que no te dé pena, nuestro cuerpo es nuestro orgullo, por medio de él somos y existimos. Te mando un abrazo”. “Eres única. Así nos ha creado Dios. Disfruta tu vida, tu paz, tu belleza, tu cuerpo”. “Eres una chulada, Yali, inspiras muchísimo. Cada publicación es un pasito”, son algunas de las menciones que le llegaron a la famosa.

Y es que, recientemente, la intérprete de 28 años publicó en su perfil una selfie que se tomó en compañía de una amiga mientras disfrutaban del mar en Puerto Escondido, Oaxaca. Pero, aunque también tuvo comentarios buenos su publicación, las críticas estuvieron presentes.

yalitza ya había publicado fotos así anteriormente (Foto: @yalitzaapariciomtz/Instagram)

“Gorditas pero bonitas... y felices”, fue lo que escribió Yalitza en aquella ocasión para describir las imágenes en su Instagram, no obstante, algunos usuarios no se tomaron a bien el que hubiera hecho alusión a las personas con sobrepeso.

“Cero gordita!”. “Elimina ese ‘pero’, simplemente son felices”. “Bonitas y más bonitas y sonrientes. Le va mejor de título”. “Pero para nada, hermosa”. “Qué te pasa!!!! Te ves espectacular”. “Yalitza no estás gordita, para nada”, escribieron en la sección de comentarios.

Cabe mencionar que en distintas ocasiones la actriz no sólo se ha pronunciado a favor del body positive, sino que se ha posicionado fuertemente contra el racismo y la discriminación que existe en México.

Apenas en agosto de 2021, Yalitza habló con la revista Elle sobre toda la violencia que recibió después de protagonizar Roma de Alfonso Cuarón.

“Lo hablaba con la actriz chilena Daniela Vega, cuando la conocí me dijo: ‘Es curioso que cuando estuve en los Óscar me agredieron y me dieron con todo; llegaste tú y pasó lo mismo’. Y no es porque seamos rostros nuevos, porque siempre hemos existido, pero somos diferentes a lo que están acostumbrados a ver”, comentó Aparicio.

Yalitza también es activista (Foto: Instagram @peacepeacenownow)

Sin embargo, la oaxaqueña de 27 años señaló que esos malos comentarios la motivaron a crear contenido que inspire a su seguidores.

“Pensé: ‘No puede ser que exista esta discriminación y ese rechazo hacia nosotros mismos’. Lo veía en los comentarios y las críticas hacia mí, por ejemplo. Me preguntaban mucho si quería seguir en el cine y no lo sabía porque era ese bombardeo contra la ilusión. Pero surgió un deseo de poder decir: ‘Ahora quien venga después, no tiene que sufrir por esto’, como dije, hay que abrir puertas. Entendí que tengo una buena plataforma para inspirar a otras personas y no quiero que pasen por lo que pasé”, contó la actriz.

SEGUIR LEYENDO