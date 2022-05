Quién es Ricardo Crespo, ex Garibaldi y “Hot Chef” sentenciado a 19 años de cárcel por abusar de su hija

Ricardo fue aprehendido en febrero de 2021, y este 9 de mayo de 2022 se comunicó su sentencia (Foto: Unicable)

Este lunes 9 de mayo se dio a conocer que Ricardo Crespo, actor y cantante mexicano, fue sentenciado a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado en contra de su propia hija.

Tras más de un año de su detención, luego de la cual fue trasladado al Reclusorio Sur de la Ciudad de México, el ex integrante de Garibaldi permanecerá en la cárcel, según lo dispuesto por un juez, hecho dado a conocer el despacho RBRC Abogados.

Ricardo Crespo comenzó su carrera en Garibaldi, pero la actuación es el ramo donde se desarrolló mayormente (Foto: Instagram)

El acusado cometió violencia sexual en contra de su hija desde que ésta tenía 5 y hasta sus 14 años de edad, según lo refirió la menor. El proceso penal del actor se dio luego de que desde 2020 Angélica Rodríguez Cruz, la ex esposa de Crespo con quien estuvo casado 16 años y madre de la menor, interpusiera la denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, esto luego de que Valentina le contara los agravios cometidos por su padre.

Por su parte, la adolescente habló en septiembre de 2021 sobre el caso y expresó a Telemundo que su madre y su abuela ya conocían el agravio desde 2020, pero no fue hasta ese año que decidió denunciar en la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, donde fue sometida a distintos estudios hasta que se emitió la orden de aprehensión en contra de Ricardo Crespo.

Crespo permanecía en el Reclusorio Varonil Sur desde 2021 (Foto: Twitter@c4jimenez

“Me costó demasiado, no fue nada fácil para mí. Obviamente hasta el día de hoy llego a pensar que sí fue mi culpa. Llego a pensar todo eso, muchas cosas que se me vienen a la cabeza, pero saben fueron peor todos esos años que tuve guardado eso porque yo me estaba matando por dentro sola”, contó Valentina y destacó que estuvo más de 12 horas hablando de “su tema” cuando acudió a las instalaciones de la Fiscalía.

Modelo, actor y cantante, el hombre de 45 años deberá pasar 19 en prisión (Foto: Instagram)

¿Quién es Ricardo Crespo?

A sus 45 años, al momento de su detención Crespo formaba parte del proyecto musical Los caballeros cantan, donde participaba al lado de Lisardo, Chao, Agustín Arana y Manuel Landeta cantando covers de baladas pop. Pero la musical es sólo una de las facetas del hoy sentenciado, pues también ha fungido como actor, conductor y modelo.

Con "Los caballeros cantan", Crespo estaba retomando su faceta como cantante (Foto: Instagram@ caballeroscantan)

Nacido en 1976, comenzó su carrera en la última generación del grupo Garibaldi, a finales de la década de los 90. Tras ello prosiguió en el modelaje hasta que en 2003 participó como actor en la telenovela infantil De pocas, pocas pulgas, a la que le siguió Piel de otoño, en 2005, para participar en 2007 en la serie Sexo y otros secretos.

Tras intervenciones en el mundo de modelaje, Ricardo retomó la actuación en 2016, cuando participó en la telenovela A que no me dejas, y en la serie Hasta que te conocí, proyecto biográfico sobre la vida de Juan Gabriel. Antes muerta que Lichita, Corazón que miente y La candidata fueron otros trabajos en los que el actor participó ese año.

Crespo participó en telenovelas como "De pocas, pocas pulgas", "Por amar sin ley" y "La piloto 2" (Foto: Instagram)

Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí, Como dice el dicho, El César, Según Bibi, La rosa de Guadalupe, Sin miedo a la verdad, El señor de los cierlos, Por amar sin ley y Un poquito tuyo son otras producciones en las que Crespo participó posteriormente, en la mayoría de los casos en papeles secundarios o incidentales.

De los últimos trabajos del sentenciado en televisión, destacan Control Z, serie de Netflix, La Piloto 2, y Súbete a mi moto, producto de Amazon Prime sobre el grupo Menudo.

Fungió como "Hot chef" en el programa Ponte fit de Unicable (Foto: Captura de pantalla)

Además, en 2018 Crespo participó en Ponte fit, programa transmitido por Unicable en televisión restringida, donde era conocido como el ‘Hot chef’. El modelo aparecía a cuadro junto a Diego Di Marco y compartía recetas sencillas y saludables con un concepto sensual, pues aparecía sin playera y mostrando su musculatura.

“Tenía la inquietud de estar en un programa chef porque me gusta mucho la cocina, mi especialidad son unos panqués de plátano con avena y aunque no soy un chef con carrera, disfruto cocinar e inventar cosas”, contó en 2018 para El universal.

